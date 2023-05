﻿Themen, Tickets, Anreise: Die wichtigsten Informationen zur Ligna in Hannover

Hannover. Ganz generell gewinnt Holz als nachwachsender Rohstoff in der Wirtschaft an Bedeutung. In Hannover passiert dies nun zusätzlich noch im Speziellen – und zwar eine Woche lang. Gemeinsam mit dem VDMA-Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen veranstaltet die Deutsche Messe AG wieder die Ligna.

Nach einer Corona-Zwangspause werden auf der Fachmesse für Holzverarbeitung und Holzbearbeitung Maschinen und Geräte unter anderem aus der Forstwirtschaft, Sägewerkstechnik, Möbelindustrie und Massivholzverarbeitung präsentiert. Erwartet werden rund 90.000 Besucherinnen und Besucher.

Wann beginnt die Ligna?

Der Startschuss für die Ligna erfolgt am Montag, 15. Mai. Bis einschließlich Freitag, 19. Mai, sind die Pforten auf dem Messegelände jeweils ab 9 Uhr und bis 18 Uhr geöffnet. Mit über 1100 Ausstellern – darunter mehr als 180 Erstaussteller – und rund 105.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gehört die Weltleitmesse eher zu den kleineren Messen in Hannover. Neben Unternehmen aus Deutschland stellen Firmen aus Italien, Österreich, der Türkei, Spanien, China, Schweden, Slowenien, Dänemark und den Niederlanden flächenmäßig den größten Anteil.

Präsentiert werden Weltneuheiten der Branche. Fester Bestandteil der alle zwei Jahre stattfindenden Ligna sind aber auch Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops. 2021 fiel die Fachmesse, die bis 1975 Teil der Hannover Messe war, aufgrund der Covid-19-Pandemie aus, nachdem sie zunächst auf Herbst verschoben worden war.

Welche Themen stehen im Mittelpunkt?

In diesem Jahr gibt es drei sogenannte Fokusthemen: die Transformation der Holzbearbeitung, Vorfertigungsprozesse im Holzbau sowie Prozesstechnologien der Bioökonomie. Es gibt sieben Angebotsschwerpunkte: Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Einzel- und Serienfertigung (Hallen 11 bis 15, 27), Oberflächentechnik (Hallen 16 und 17), Holzwerkstoffherstellung (Halle 26), Sägewerkstechnik (Halle 25), Energie aus Holz (Hallen 25 und 26, Freigelände), Maschinenkomponenten und Automatisierungstechnik (Halle 16), Maschinen und Anlagen für die Forstwirtschaft, Rund- und Schnittholzproduktion (Freigelände, Pavillons 33 und 35).

Was kostet der Eintritt?

Ein reguläres Tagesticket gibt es für 39 Euro, es berechtigt zum Zugang zu allen Bereichen der Ligna. Ermäßigt kostet ein Tagesticket an allen fünf Messetagen jeweils 15 Euro, es gilt für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Personen mit Behindertenausweis und den Bundesfreiwilligendienst. Eine eingetragene Begleitperson eines Menschen mit Behinderung zahlt keinen Eintritt. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt, Kinder und Jugendliche unter 15 Jahre dürfen nur in Begleitung aufsichtspflichtiger Erwachsener auf das Gelände. Das Dauerticket für alle fünf Messetage kostet 56 Euro.

2021 ist sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, jetzt werden in Hannover wieder die Hallen für die Holzfachmesse Ligna geöffnet. © Quelle: IMAGO/Guido Schiefer

Gilt die Eintrittskarte als Fahrkarte für die „Öffis“?

Nein, in den Eintrittstickets ist eine Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht inkludiert. Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) bietet allerdings ein spezielles Messeticket an: Die Fahrkarte gilt bereits ab Sonntag, 14. Mai, und noch bis Sonnabend, 20. April (5 Uhr), im gesamten Tarifgebiet. Sie berechtigt für beliebig viele Fahrten in allen Bussen, Stadtbahnen, S-Bahnen, Nahverkehrszügen sowie im On-Demand-System im Sprinti. Das Ticket gilt ausschließlich für die Inhaberin oder den Inhaber und kostet 29,20 Euro.

Mit den Stadtbahnlinien 8 und 18 fahren Besucherinnen und Besucher bis zum Endpunkt Messe/Nord, mit den Stadtbahnlinien 6 und 16 sowie den Buslinien 340 und 341 bis zum Endpunkt Messe/Ost. Am Bahnhof Hannover Messe/Laatzen halten während der Ligna zusätzliche Züge. Fahrgäste informieren sich am besten vorab in der App der Deutschen Bahn oder im Internet bei der Fahrplanauskunft auf bahn.de.

Drohen bei der Anreise mit dem Pkw lange Staus?

Allgemein wird nicht mit einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen während der Ligna gerechnet. Allerdings kommt es aufgrund der Baustellen auf dem Südschnellweg und nicht zuletzt dem Messeschnellweg zwischen Seelhorster Kreuz und Mittelfeld derzeit täglich im Berufsverkehr zu Staus mit erheblichen Verzögerungen – insbesondere auf dem Weg in Richtung Norden, weil hier lediglich eine Fahrspur zur Verfügung steht. Grund für diese Maßnahme: Kampfmittelsondierungen im Vorfeld der Sanierung des Abschnitts.

Jedoch werden diese für die Dauer der Ligna unterbrochen, sodass es wieder zwei Fahrspuren gibt, was einer Verschlimmerung der Lage im Berufsverkehr entgegenwirken soll. Auch die An- und Abfahrten der A7 im Bereich der Anschlussstelle Laatzen zur bzw. von der B443 stehen in diesem Zeitraum übergangsweise wieder zur Verfügung.

Eine besondere Verkehrssteuerung mit Einbahnstraßenregelung auf dem Messeschnellweg zur Anreise und Rückreise (Maßnahmen A und R) wird es nicht geben. Parkflächen sind in der Nähe der Eingänge vorhanden, die Parkgebühr für Pkw beträgt 15 Euro. Bei der Gesellschaft für Verkehrsförderung (GfV) gibt es weitere Infos zur Anreise und Parken mit Pkw.