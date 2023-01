Die Stadt Hannover will in diesem Sommer ihre Maßnahmen gegen exzessives Feiern auf der Limmerstraße und auf dem Küchengartenplatz fortsetzen. Im vergangenen Jahr habe sich die Lage beruhigt, sagte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD) kürzlich im Bezirksrat.

Hannover. Partylärm bis in die Morgenstunden, Müll auf den Straßen, Urin in Hauseingängen und Messerstechereien – das „Limmern“ auf der Limmerstraße sowie am Küchengarten hat in 2021 Ausmaße angenommen, die Stadt Hannover und Polizei nicht mehr hinnehmen wollten, und Anwohner ohnehin nicht. Mit gezielten Ordnungsmaßnahmen sowie Ansprachen von externen Sozialarbeitern, dem Kollektiv 17, hat die Stadt im Sommer vergangenen Jahres versucht, die Lage zu beruhigen – mit Erfolg, wie sich jetzt herausstellt.