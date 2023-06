﻿Limmerstraße in Hannover: Baufahrzeug blockiert Üstra-Stadtbahnen

Hannover. Auf der Stadtbahnlinie 10 kommt es in Hannover derzeit zu massiven Behinderungen. Wie die Üstra mitteilt, blockiert ein Baustellen-Lkw die Weiterfahrt an der Limmerstraße in Linden-Nord. Inzwischen reihen sich laut Augenzeugen schon mehrere Züge hintereinander auf.

Nach Angaben von Üstra-Sprecherin Katja Raddatz finden im Bereich der Ungerstraße zurzeit Asphaltierungsarbeiten statt. „Deshalb kamen sich ein Lkw und eine Stadtbahn ins Gehege.“ Das Fahrzeug konnte den frisch verlegten Straßenbelag nicht befahren und muss entsprechend rangieren. Doch das ist wegen der dort wartenden Stadtbahnen problematisch.

Limmerstraße: Stadtbahn muss zurücksetzen

Wie lange die Störung noch besteht, ist offen. Laut Raddatz muss die Stadtbahn zunächst ein paar Meter zurücksetzen, damit der Lkw wegfahren kann. Die Üstra teilt auf Twitter mit, es kommt wegen der außerplanmäßigen Rangiermaßnahmen zu „starken Verspätungen“.

