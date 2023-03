﻿Lina Larissa Strahl gibt Autogramme in ihrer Heimatstadt Hannover

Vor zehn Jahren wurde sie bundesweit bekannt, sie ist bis heute erfolgreich unterwegs: Lina Larissa Strahl hat just ihr viertes Album „24/1“ veröffentlicht. Aus diesem Anlass kam die Sängerin in ihre Heimatstadt Hannover, um für Fans Autogramme zu geben und ihre Fragen zu beantworten.

Hannover. Nur wenn man ganz genau hingesehen hat, konnte man vielleicht winzige Anzeichen von Müdigkeit entdecken. Kein Wunder, schließlich hat Lina Larissa Strahl ordentlich gefeiert – die Veröffentlichung ihres neuen Albums „24/1“. Das war am 3. März in Hamburg. Nach einer ziemlich kurzen Nacht machte sich die 25-jährige Sängerin dann zu einer Autogrammstunde nach Hannover auf.

„Es ist immer besonders für mich, nach Hause zu kommen“, gestand Strahl im Gespräch mit uns, ehe sie sich den gut 500 Fans – die meisten davon Mädels – beim Elektronikriesen „Saturn“ stellte. „In Hannover habe ich immer den meisten Bammel.“ Braucht sie aber gar nicht zu haben, gerade hier dürften besonders viele treue Anhängerinnen und Anhänger sein. Die jubelten sich ganz schön die Seele aus dem Leib, als ihr großes Idol endlich in der ersten Etage auftauchte. Einige von ihnen waren schon um zehn Uhr da haben und in dem Laden am Ernst-August-Platz vier Stunden auf die 25-Jährige gewartet.

In der alten Heimat: Lina Larissa Strahl nimmt sich viel Zeit für Autogramme. Die Sängerin signierte eigentlich alles, was ihr in die Finger kam. © Quelle: Christian Behrens

Lässig in Blue-Jeans, Oversized-Pulli und schwarzen Boots stiefelte Strahl schließlich auf die Bühne, schnappte sich das Mikro. Dabei verkündete sie zuerst die schlechte Nachricht: dass sie keine Songs singen werde, aus organisatorischen Gründen. „Dafür könnt ihr mir Fragen stellen“, animierte sie die Mädels hinterm Absperrband, sich etwas zu überlegen. „Kannst du nicht doch einen Song A cappella singen?“, wünschte sich eine Teenagerin. Und die Künstlerin ließ sich gar nicht lange bitten, stimmte mit allen „Lost Kids“ an. Das Lied gehört zu den zwölf neuen Stücken, „die meine Gedanken zwischen Teenagerjahren und Erwachsensein wiedergeben“, hatte sie uns zuvor erläutert.

Textsicher sangen die Fans mit. Wenig überraschend, denn auf Strahls Frage, wer das Album denn schon durchgehört habe, schnellten alle Hände nach oben. Dann verriet der Popstar, der vor zehn Jahren bei Kikas „Dein Song“ seinen Durchbruch erlebt hatte, „dass ich noch unbedingt surfen lernen möchte. Davon rede ich schon so viele Jahre. Ich weiß auch nicht, warum das noch nicht geklappt hat. Vielleicht ja 2023.“ Was richtig gut klappt, ist ihre Ernährungsweise, Strahl i(s)st vegan. „Zu 98 Prozent gelingt mir das. Außer jemand hat versehentlich etwas nicht veganes auf das Essen draufgestreut. Das esse ich dann trotzdem, weil ich es komisch finde, etwas wegzuschmeißen.“

Ist extra aus Hamburg angereist: Jana Volkmann (rechts) ist Fan der ersten Stunde und freut sich über ein Foto mit Lina Larissa Strahl. © Quelle: Christian Behrens

Und auch wenn sie längst nicht mehr als blonde Hexe Bibi Blocksberg in den „Bibi & Tina“-Filmen zu sehen ist, kam erwartbar die Frage, ob sie noch Kontakt zu Schauspielkollegin Lisa Marie Koroll (25) habe. Die mimte seinerzeit Bibis Freundin Tina Martin. „Wir sind nicht so beste Freunde wie im Film, aber wir schreiben uns noch ab und zu.“

Neues Album: Lina Larissa Strahl ist mit „24/1“ auf Promotour. © Quelle: BMG

Lustig: Vor lauter Feierei in der Nacht zuvor hatten Strahl und ihre Crew die Autogrammkarten in Hamburg vergessen. Sie rief ihren Freund, Schauspieler und Sänger Tilman Pörzgen (29), an, erzählte von dem Fauxpas. Und der? „Sagte mir, dass er es so richtig peinlich findet, zu einer Autogrammstunde ohne Autogrammkarten zu fahren“, sagte die Sängerin lachend. „Dabei habe ich ihn angerufen, damit er mich tröstet!“ Jedenfalls habe ihr „ein Copyshop hier in der Stadt den Popo gerettet und hat schnell welche gedruckt“, erzählte die Hannoveranerin weiter. Das will sie als „Fail des Jahres“ in ihr Tagebuch schreiben.

Kurz vor der Autogrammstunde: Lina Larissa Strahl (links) und Gesellschaftsreporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Christian Behrens

Davor hat sie noch in Ruhe die Autogrammkarten von nebenan unter die „Strahler“ – so nennen sich ihre Fans – gebracht. Alle mit persönlicher Widmung, wer wollte, durfte auch ein Foto machen. „Ich gehe erst, wenn alles etwas bekommen haben.“ Toll, so ein Superstar zum Anfassen!

Am 14. April kommt Strahl übrigens wieder, da ist nämlich Tourauftakt im Capitol. Karten kosten 48,50 Euro und sind unter anderem in den Ticketshops von HAZ und NP (Lange Laube 10) erhältlich – oder online: tickets.haz.de