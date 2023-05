﻿„Die Unwucht“: Jazzmusikduo aus Berlin gibt Konzert in der Galeria Lunar

Ermittlungen in Hannover

Feuer an türkischer Moschee am Weidendamm: War es ein Anschlag?

Feueralarm in der Nacht zu Dienstag an der türkischen Moschee am Weidendamm in Hannover: Möbel eines Imbisses gingen in Flammen auf, auch Teile der Fassade. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Gemeinde spricht von einem Anschlag.