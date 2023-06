﻿Festival-Feeling: Bethlehemkirche in Linden-Nord feiert Sommerfest

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen

Groß-Buchholz

Der Spielplatz am Sibeliusweg in Groß-Buchholz ist in die Jahre gekommen. Jetzt will die Stadt Hannover das Gelände neu gestalten, unter anderem sollen neue Spielgeräte angeschafft werden. Dafür bittet die Verwaltung Kinder und Eltern um Anregungen.