Lindener Möbelgeschäft Furnikat bietet bis Weihnachten hannoverschen Labels eine Plattform

Schicke Mode, bunte Seifen, auffällige Taschen – und das made in Hannover. Das alles bietet das „Furnikat“ in Linden noch bis Weihnachten. Das hannoversche Label „maesh“ hat das Möbelgeschäft zu einem Pop-up-Store umfunktioniert.

Eine Plattform für lokale Unternehmen: Viele Labels aus Hannover bieten derzeit ihre Produkte im „Furnikat“ in Linden an.

Hannover. Normalerweise ist es leer im linken Ladenteil des „Furnikat“, einem Möbelgeschäft in der Stephanusstraße in Linden. Der Bereich ist für die Ausstellung verschiedener Stücke vorgesehen, nicht zum als Verkaufsraum. Doch aktuell stapeln sich dort schon vor der geöffneten Tür auffällig bunte Taschen. Gefertigt sind diese aus alten Werbebannern. Auch im Ladeninneren gibt es einiges zu entdecken – von Stirnbändern bis zum hochwertigen Schneidebrett.

Im „Furnikat“ befindet sich derzeit ein Pop-up-Store, also einen Verkauf auf Zeit, des sozialen und nachhaltigen Labels „maesh“ aus Hannovers. Das Unternehmen stellt aus Werbebannern Taschen, Rucksäcke und Geldbörsen in verschiedenen Größen her. Nachdem die Veranstaltung bereits im vergangenen Winter und diesen Sommer erfolgreich war, verkauft „maesh“ nun einen Monat lang in Linden. Bis zum 24. Dezember sind die Produkte im „Furnikat“ zu finden.

Doch das Unternehmen ist nicht allein – deshalb trägt der Store auch den Namen „maesh & friends“. „Das Ziel des Ganzen ist es, jungen hannoverschen Unternehmen mit tollen Produkten eine Plattform zu bieten“, erklärt die Geschäftsführerin von „maesh“, Isabel Winarsch.

Eigentlich ein Möbelgeschäft: Das „Furnikat“ in der Stephanusstraße in Linden. © Quelle: Christian Behrens

Viele junge und lokale Unternehmen

Die Organisatorinnen haben sich weitere hannoversche Designerinnen und Designer mit ins Boot geholt, die ihre Waren ebenfalls vor Ort anbieten. Bei der Auswahl half die Organisation Fashion born in Hannover.

Während das Label "Patchwork" beispielsweise aus dem Togo inspirierte Mode anbietet, verkauft "Sere" Mützen und Stirnbänder aus Wolle. Das "Konglomerat 57" stellt unter anderem hochwertige Schneidebretter her, "Just a decent day" duftenden Kerzen im Glas. Außerdem gibt es hübsch gestaltete Grußkarten von "kathrins papier", filigranen Gold- und Silberschmuck der Marke "maralistisch" und Vasen von "Theresa von Bodelschwingh".

Platz zum Stöbern: Verschiedene hannoversche Labels sind in dem Pop-up-Store zu finden. © Quelle: Christian Behrens

Alle Produkte seien fair, sozial und nachhaltig produziert. Außerdem stammten sie von lokalen Unternehmen, die in Hannover gegründet wurden und ihren Sitz haben, sagt Winarsch. „Viele der Unternehmen hätten von allein gar nicht das Geld ihre Produkte in einem Laden zum Anfassen anzubieten.“ Um die Marken zu unterstützen und am Markt zu etablieren, übernähme bei diesem Projekt „maesh“ das finanzielle Risiko, sagt die Gründerin.

So müssten sich die teilweise frisch gegründeten Marken keine Gedanken machen, fixe Kosten wie Miete, Strom und Personal nicht von dem Verkaufserlös zahlen zu können. Die Teilnahme ist somit kostenfrei. Die Unternehmen müssen lediglich einen kleinen Prozentsatz abgeben, sobald sie ein Produkt verkauft haben.

Außergewöhnlich und nachhaltig: In dem Pop-up-Store gibt es auch Seifen, die in Hannover produziert wurden, zu kaufen. © Quelle: Christian Behrens

„Man unterstützt Arbeitsplätze in der Stadt“

Der Pop-up-Store an der Stephanusstraße 9 ist noch bis zum 24. Dezember im „Furnikat“ geöffnet. Besucherinnen und Besucher können dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und sonnabends von 11 bis 16 Uhr vorbeikommen. Organisatorin Simone Beer hofft auch auf Käuferinnen und Käufer von Weihnachtsgeschenken. „Das Schöne dabei ist ja, dass man nicht nur jemanden, den man gern hat, eine Freude macht. Man unterstützt zusätzlich mit jedem Kauf kreative Arbeitsplätze hier in der Stadt.“

Von Jule Trödel