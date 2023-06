﻿Linden-Süd: Ein Spaziergang durchs Bankenviertel

Kostenfrei bis 10:30 Uhr lesen

Ideen im öffentlichen Raum

„Spaziergang durch das Bankenviertel“: Lisa Pape liest auf Bank Nr. 9 am Deisterkreisel die neue Broschüre zu Bänken in Linden-Süd.

Hannovers Bankenviertel sieht etwas anders aus als das in Frankfurt am Main. Statt Wolkenkratzern gibt es in Linden-Süd Sitzmöglichkeiten, die Geschichten erzählen.