Die Stadt Hannover weitet die Fußgängerzone auf der Lister Meile auf den Bereich zwischen Weißekreuzplatz und Seumestraße aus. Der Abschnitt wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Händler auf der Lister Meile sind skeptisch.

Hannover. Bummeln ohne Autoverkehr vom Lister Platz bis zum Weißekreuzplatz – das soll künftig auf der Lister Meile möglich sein. Die Stadt will die beliebte Einkaufsmeile zwischen Weißekreuzplatz und Seumestraße, bisher noch für Autofahrer zugänglich, künftig für den Durchgangsverkehr sperren. Lieferanten und Anliegern soll die Zufahrt weiterhin erlaubt sein. Der Bezirksrat Mitte hat am Mittwoch in einer Sondersitzung grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Weitere Ratsgremien müssen noch zustimmen. Nach Angaben der Stadt in einem internen Schreiben an die Bezirksratsmitglieder entfallen dadurch etwa 53 Parkplätze.