﻿Lister Meile: Stadt Hannover verlängert Fußgängerzone

Lange war gerätselt worden, wer die Nachfolge von Volker Kluwe an der Spitze der Polizei in Hannover antritt. Jetzt ist die Nachfolge nach Informationen dieser Redaktion mit Gwendolin von der Osten geregelt. Doch was passiert auf weiteren vakanten Posten in Niedersachsens Polizei?