﻿Hans Klok will das Publikum in Hannover verzaubern

Herr Klok, Sie sind seit Jahrzehnten auf den Bühnen der Welt unterwegs. Denken Sie da noch an die Anfänge?

Ja, das kommt schon vor. In all den Jahren sind viele Dinge passiert, Einiges vergisst man nie. Zum Beispiel als ein Freund gesagt hat, Hans, lass doch mal einen Elefanten verschwinden! Ein alter Trick, Houdini hat im New Yorker Hippodrome mal einen erscheinen lassen, die Elefantendame Jennie. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat, viele seiner Geheimnisse hat er mit ins Grab genommen. Jedenfalls dachte ich, wenn er einen Elefanten erscheinen lassen kann, kann ich einen verschwinden lassen. Dann hatte ich noch einen guten Trick, ließ einen Hubschrauber erscheinen. Eigentlich habe ich nur gute Erinnerungen an meine Anfänge, auch wenn das mit den Elefanten längst nicht mehr zeitgemäß ist und so nicht mehr stattfindet.

Auch dass Ihre Eltern in den Shows dabei sind, findet nicht mehr statt; sie sind verstorben.

Leider, ja. Mein Vater war mein größter Inspirator, hat viele meiner Tricks gebaut und mir immer geholfen.

Wie macht er das nur? Kürzlich zeigte Illusionist Hans Klok bei einem Pressetermin im Theater am Aegi, wie er sein Publikum verzaubern will. © Quelle: Christian Behrens

Apropos verschwinden lassen: Spricht Ihr Nachbar von früher noch mit Ihnen? Ich habe gelesen, Sie hätten mal seine Katze verschwinden lassen.

Die Geschichte kenne ich nicht. Dafür habe ich aber eine andere parat. Ich war ja sehr gut mit Siegfried und Roy befreundet. Bei einem meiner Besuche in Las Vegas rief eine ältere Nachbarin der beiden an, weil sie ihren Hund vermisste: „Habt ihr meinen Pudel gesehen?“ Kurz darauf hat Siegfried am Tigerkäfig nur noch das Halsband gefunden. Also kann ich dazu nur sagen, dass Roy mal einen Pudel hat verschwinden lassen (lacht).

Die Szene unter sich: Hans Klok (rechts) mit Siegfried (Sonnenbrille) und Roy (rote Jacke) sowie dem Magier Lance Burton (links). © Quelle: Facebook/Hans Klok

Sie wurden auch ohne solche Vorfälle rasch erfolgreich.

Was auch an den vielen deutschen Fernsehshows wie „Verstehen Sie Spaß?“ und der von Carmen Nebel gelegen hat, allein im „Fernsehgarten“ dürfte ich an die 30-mal gewesen sein.

Hat nicht sollen sein: Corona brachte die Las-Vegas-Pläne von Magier Hans Klok ordentlich durcheinander, aus dem Gastspiel wurde nichts. © Quelle: Facebook/Hans Klok

Mit Ihrer Show „Live from Las Vegas” sollten Sie eigentlich in Las Vegas sein.

2019 habe ich einen Zehnjahresvertrag unterschrieben, dann kam Covid, und alles war vorbei. Nun bin ich wieder hier, was auch schön ist. Es tut gut, zurück zu sein. Vegas ist pandemiebedingt noch längst nicht wieder da, wo es vor Corona gewesen ist. unter anderem das ganze russische Publikum, viele Menschen aus Asien kommen auch noch nicht in die Staaten.

Lässt sich eine Show aus Las Vegas einfach so nach Europa transferieren?

Die Show ist sehr europäisch. Ich wollte auch gar keine amerikanische Show machen, das machen die ja schon gut genug. Und als Europäer bin ich von allein exotisch für die Amerikaner. Also ist die Show weniger amerikanisch, es gibt keine Showgirls, keine Pferde und Ähnliches, sondern vielmehr einen persönlichen Touch. Es finden sich auch viele Elemente in der Show wieder. Das Publikum in Vegas ist gemischt, es sind nicht nur Amerikaner, sondern viele Touristen von überall auf der Welt. Anfangs ist es vielleicht etwas amerikanisch, es ist groß und laut, aber nach zehn Minuten wird es auch etwas ruhiger. Dann wende ich mich ans Publikum und will wissen, ob noch jemand Fragen hat.

Und dann lachen die meisten.

Es ist ja keine Oper, es ist nicht so tragisch wie bei Shakespeares „Romeo und Julia“. Es ist nur Entertainment, ich nehme mich nicht zu ernst. Und eigentlich bin ich nur ein Betrüger, aber ein legaler. Ich betrüge das Publikum – und es zahlt auch noch dafür (lacht).

Auch diese Dame hatte eine tragende Rolle: Rekord-Playmate Pamela Anderson assistierte Hans Klok in einigen seiner Shows. © Quelle: Facebook/Hans Klok

Sie sind mit Pamela Anderson aufgetreten, sie hat ihnen assistiert. Haben Sie noch Kontakt?

Ja, obwohl sie oft ihre Handynummer wechselt (lacht). Es war eine sehr romantisch anmutende Show, ich habe sie unter anderem schweben lassen. Ihre Kinder, damals noch keine Teenager, haben zu ihr gesagt: „Endlich hast du einen normalen Job, Mama!“ (lacht) Pamela ist eine sehr nette Person, sehr interessiert und fasziniert von der Welt.

Hans Klok *22. Februar 1969 in Purmerend (Niederlande) als Johannes Franciscus Catharinus Klok. Als er zehn Jahre alt ist, bekommt er von den Großeltern einen Zauberkasten geschenkt. Er ist gerade mal 14 Jahre alt, als er die „European Youth Magician Champion Trophy“ gewinnt. 1192 tritt er in seiner Heimat vor 170.000 Menschen auf, performt zwei Jahre später in der TV-Show „The World’s Greatest Magic“ im Caesar Palace von Las Vegas – 60 Millionen Haushalte verfolgen die Sendung. 2007 tritt er mit Schauspielerin Pamela Anderson (55) in Vegas auf, er ist der erste niederländische Entertainer, der eine eigene Show am Strip hat. Klok hat den Spitznamen „Schnellster Magier der Welt“, er stellt Weltrekorde auf, die er selbst bricht: 2013 zeigt er 15 Illusionen innerhalb von fünf Minuten. Er wird beim „Internationalen Zirkusfestival“ in Monte Carlo mit dem Silbernen Clown geehrt, erhält 2020 den Merlin Award (den „Oscar der Zauberkunst“). www.hansklok.com

Sie haben Ihr Handwerk von der Pike auf gelernt, mit vielen Magiern gesprochen, Bücher gewälzt, Zauberkästen verschleißt. Heute schmeißen die Leute einfach nur Youtube an und lernen Tricks da. Ist das nicht gemein?

Das ist nun mal das neue Zeitalter. Ich habe Bücher studiert, was bei Tricks nicht einfach war, weil man die Handgriffe verstehen musste. Aber ich hatte gute Lehrer, die an mich geglaubt haben. Es ist, wie es ist.

Für wie viel Geld würden Sie einen Trick verraten?

Das hat mich so noch nie jemand gefragt (lacht). Regel Nummer eins ist, dass ich das niemals machen würde.

Wovon lassen Sie sich gerne verzaubern?

Ich lebe mit einem Magier zusammen, er kann mich wunderbar verzaubern. Er ist sehr gut mit kleinen Tricks und Fingerfertigkeiten, das fasziniert mich. Ansonsten lasse ich mich vom ganzen Leben verzaubern. Ich verstehe nicht, dass Menschen untereinander so viele Kämpfe austragen – privat in der Familie oder von Kriegen ganz zu schweigen. Es ist wichtig, das Leben mit Ambitionen zu ergreifen, es zu leben und den Versuch zu unternehmen, glücklich zu sein, besonders in solch einer merkwürdigen Zeit wie der heutigen.

Wo er auftritt, ist meist volles Haus: Im Jahr 2010 ist Hans Klok beim Kleinen Fest zu Gast. © Quelle: Nancy Heusel

Wenn Sie an Hannover denken, fällt Ihnen was ein?

Das Kleine Fest im Großen Garten, mit dem Mann mit dem Zylinder, Harald (Böhlmann, die Redaktion). Dort bin ich zweimal aufgetreten, erst auf einer kleinen Bühne, dann auf der größten. Es war toll, ich habe es geliebt. Manchmal war das Wetter sogar gut (lacht). Und ich muss an meinen gebrochenen Knöchel denken.

Zauberhaftes Interview: Hans Klok mit Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Christian Behrens

Huch, wieso denn das?

Ich war vor ein paar Jahren mit meinem Bühnenprogramm „The New Houdini“ in der Stadt, in einem Zirkuszelt auf dem Schützenplatz. Da bin ich aus dem Taxi gestiegen und ausgerutscht, schade. Dabei habe ich mir den rechten Knöchel gebrochen, musste aber noch acht Tage auftreten. Die Ärzte haben mir aber gut geholfen und den Fuß fixiert, sodass es einigermaßen ging. Ich konnte nicht alles machen, musste aber nicht abbrechen.

