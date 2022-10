﻿Konzerte und Co.: Das ist dieses Wochenende in Hannovers Clubs los

Lust auf Musik und Tanzen? Egal, ob handgemachte Livemusik oder vom Band. Wir zeigen, was Hannovers Clubs und Veranstaltungsstätten an diesem Wochenende zu bieten haben.

Treten am Freitag, 14. Oktober, im Capitol auf und versprühen Glitzer und Glamour: Sweety Glitter and the Sweethearts, hier bei einem Auftritt 2019 im Capitol zu sehen.

Hannover. Noch nichts an diesem Wochenende vor? Aber zu Hause zu bleiben und nichts zu tun ist auch keine Option? Wie wäre es, spontan ein bisschen Livemusik zu genießen, im Club bis in die Morgenstunden zu tanzen oder doch lieber bei einem Poetry-Slam zum Nachdenken und Lachen angeregt werden? Wir zeigen, wo das möglich ist.

Das ist am Freitag in Hannover los

The Dangerous Summer im Béi Chéz Heinz

Wer Lust auf emotionalen Alternative-Rock mit Pop-Punk-Einflüssen hat, wird im kultigen Kellerklub Béi Chéz Heinz fündig. Nach drei Jahren kehrt die US-amerikanische Band The Dangerous Summer aus Ellicott City, Maryland, endlich nach Deutschland zurück – und hat sogar ihr aktuelles Album "Coming Home" mit im Gepäck, das Ende August erschienen ist. Mehr Infos gibt es hier.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Abendkasse: 25 Euro

Adresse: Liepmannstraße 7B, 30453 Hannover

„Jugendsünden“ im Béi Chéz Heinz

Live wird er sich nicht blicken lassen: Dafür spielt DJ GoodNews Lou Begas Hit „Mambo No. 5“ im Béi Chéz Heinz. © Quelle: Britta Pedersen/dpa (Archiv)

Im Anschluss geht es im Heinz weiter mit der Veranstaltungsreihe "Jugendsünden". DJ GoodNews serviert heimliche Lieblingssongs von den Achtzigerjahren bis ins Jahr 2012. Wer sich zurück in seine Teenie-Zeit versetzen möchte, ist hier zwischen Songs wie "Mambo No. 5" und "Mr. Vain" genau richtig. Mehr Infos finden Sie hier.

Einlass: 22.30 Uhr

Beginn: 22.30 Uhr

Abendkasse: bis 23.30 Uhr mit Gutschein 3 Euro, sonst 6 Euro

Adresse: Liepmannstraße 7B, 30453 Hannover

Le Fly und Das Pack im Kulturzentrum Faust

Auf "Doppelklatsche"-Tour 2022 sind Le Fly, mit dabei haben sie Das Pack. Le Fly machen "St. Pauli Tanzmusik aus Hamburg und trümmern und donnern im Namen von Rap, Rock, Rumba, Reggae und Schnaps", wie sie es selbst beschreiben. Die Heavy-Metal-Band Das Pack kommt ebenfalls aus Hamburg. Hier gibt es weitere Informationen.

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Abendkasse: 30 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Rave im Mephisto

Direkt nebenan im Mephisto findet die Party "Wire Juice" statt. Von Garage über G-House und Trash bis Rave ist alles am Start. Das Lineup: Gerda (Garage/Schallundrauschen), Jet-Set K & Lax Morenz (Live), Pauli (G-Tech, Trash & Rave/Pavement Gum), Remsi (G-House, G-Tech & Rave/60 Zoll), Shay (D'n'B/CLX & Fresh Live Records), Tanyamist (Visuals), Nor.Aboi (Graphics). Hier gibt es mehr Infos.

Einlass/Beginn: 22.30 Uhr

Eintritt: 10 Euro, ermäßigt: bis 24 Uhr 8 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Poetry-Slam in der Warenannahme des Kulturzentrum Faust

Wer eher Laune auf Poetry Slam hat, wird auch im Kulturzentrum Faust fündig. Hier, besser gesagt, in der Warenannahme, präsentiert Sulaiman Masomi seine Solo-Show "Kunterbunt & farbenblind". Präsentiert wird die Veranstaltung von "Macht Worte!". Für mehr Infos, hier entlang.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Abendkasse: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Dance/Rock im Lux

Die Hamburger Band DenManTau spielt am Freitag im Lux, direkt neben dem Capitol am Schwarzen Bär. Ihren Sound beschreiben die fünf Indie-Rocker als Bohemian/Dance/Rock. Inspiriert von Bands wie Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails und Led Zeppelin gekreuzt mit dramatischen Texten und Melodien à la Eddie Vedder oder Freddie Mercury integriert die Band verschiedene Stile in ihre Musik. Hier finden Sie mehr Infos.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Abendkasse: 23 Euro

Adresse: Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover

Glam-Rock im Capitol

Die fünf Glamour-Hippies Sweety Glitter & The Sweethearts bringen den Glitzer, sowie "Peace Love and Rock 'n' Roll" der Siebzigerjahre auf die Bühne des Capitol – Plateauschuhe aus London, massgeschneiderte Lederjacke aus Los Angeles: Selbstentworfene Bühnengarderoben gehören zum Programm. Mehr Infos gibt es hier.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Abendkasse: 25 Euro. Die Eintrittskarte gilt ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrkarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel (2. Wagenklasse) im gesamten GVH-Tarifgebiet (Zonen ABC). Nicht übertragbar.

Adresse: Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover

Folk-Pop in der Glocksee

The Düsseldorf Düsterboys machen Alternative/Indie/Pop und Folk, mit Inspiration kubanischer Klänge. Bei ihrem Auftritt stellen Peter Rubel und Pedro Concalvez ihr aktuelles Album "Duo Duo" vor.Hier entlang für mehr Informationen zur Show.

Einlass: 20 Uhr

Beginn: 21 Uhr

Abendkasse: 22 Euro

Adresse: Glockseestraße 35, 30169 Hannover

Musik und Quatsch im Tonstudio des Musikzentrums

Die Liedermacherin Marie Diot macht nicht nur Lieder, sie macht auch Quatsch, wie sie es selbst ausdrückt. Genauer gesagt, eine Mischung aus Indie-Pop, Chanson und sehr viel Spaß. Hier gibt es mehr Informationen.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Abendkasse: Der Eintrittspreis kann je nach Geldbeutel von 8 Euro bis 25 Euro frei gewählt werden. Die Veranstalter empfehlen 12 Euro oder mehr, doch auch wer weniger übrig hat, ist nicht weniger herzlich willkommen.

Das ist am Sonnabend in Hannover los

Indie-Pop-Punk in der Nordstadtbraut

Das Konzert der US-amerikanischen Band Remember Sports (Indie-Emo-Pop-Punk) wurde vom Béi Chéz Heinz in die Kneipe Nordstadtbraut verlegt. Der elektrisierende Pop-Punk und der unnachahmliche Gesang von Frontfrau und Haupt-Songwriterin Carmen Perry brachten der zehn Jahre alten, selbst ernannten Keller-Rock-Band schnell Anerkennung. Im Oktober 2022 ist das Trio aus Philadelphia nun erstmalig in Europa unterwegs und in dem Rahmen auch für sieben Deutschland-Shows zu Besuch. Mit dabei: Die Bands No Decision und Snow Cats. Mehr Infos bekommen Sie hier.

Beginn: 19.30 Uhr

Abendkasse: Spenden für die Bands werden entgegengenommen.

Adresse: Engelbosteler Damm 87

90er-Party in der 60er-Jahre-Halle

In der 60er-Jahre-Halle des Kulturzentrum Faust dreht sich am Sonnabend alles um die beliebtesten Songs, welche die 90er-Jahre hervorgebracht haben. Ob Grunge-Rock à la Nirvana oder Pearl Jam, Pop-Punk von Green Day und Konsorten, ob Crossover, ob Britpop, ob Break- und Beatpop oder die diversen One Hit Wonder von Bands wie Liquido und 4 Non Blondes – Dan Hammond und Klaus Wunderlich haben für jeden Geschmack das Passende im Angebot. Hier gibt es mehr Infos.

Einlass/Beginn: 24 Uhr

Eintritt: 8 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Impro-Show in der Warenannahme

Ebenfalls auf dem Gelände des Kulturzentrums Faust, und zwar in der Warenannahme, unterhält das Improtheater-Ensemble Hannover 98 das Publikum mit einer XXL-Impro-Show. Das Publikum wirft Ideen für den Auftritt in den Raum, das Ensemble setzt diese in lebendige, spontane und amüsante Szenen um. Aus dem Moment heraus spielen sie tierische Eheberatung oder eine Oper im Baumarkt. Das Thema des Abends ist: "Geschichten aus dem Nichts". Mehr Infos gibt es hier.

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Abendkasse: 11 Euro, ermäßigt: 8 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Hip Hop in der Faust

Vor der 90er-Party heizen Waving The Guns aus Rostock das Kulturzentrum Faust bereits auf. Die Rap-Gruppe wird musikalische von Pete Gelée, Lila Sovia und DJ Nutz auf ihrer "Am Käfig rütteln"-Tour unterstützt. Mehr Infos finden Sie hier.

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Abendkasse: 28 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Queere Elektro-Party im Mephisto

Nebenan im Mephisto legen die DJs Diskopeitsche, Fraeulein Meier und Daniel White bei der queeren Party Deep House, Tech House und Disco House auf. In offener, positiver Atmosphäre feiern Schwule, Lesben und Freunde der LGBTQIA+-Community. Hier gibt es mehr Infos.

Einlass und Beginn: 23.30 Uhr, Einlass ab 18 Jahre

Eintritt: 8 Euro

Adresse: Zur Bettfedernfabrik 3, 30451 Hannover

Reggea im Lux

Alle Reggae-Lover aus Hannover kommen beim Top Ranking Dance im Lux auf ihre Kosten. Eine tanzbare Mischung aus Modern Roots, Dancehall und Afrobeats liefern Conquering Sound System, Youthman Soul, Selecta Mike One und Outernational Sound. Mehr Infos gibt es hier.

Beginn: 23.59 Uhr

Abendkasse: 7 Euro

Adresse: Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover

Das ist am Sonntag in Hannover los

Weiblicher Punkrock aus Kanada im Lux

Mobina Galore ist ein Punkrock-Duo aus dem kanadischen Winnipeg. Sängerin und Gitarristin Jenna Priestner und Sängerin und Schlagzeugerin Marcia Hanson haben bereits mit Against Me!, Propagandhi, Pennywise, Iron Chic und Pascow getourt. Bei ihrer eigenen Show im Lux bekommen sie Support von No Sugar. Hier gibt es mehr Infos.

Beginn: 23.59 Uhr

Abendkasse: 7 Euro

Klassisches im Stadtteilzentrum Lister Turm

Das Klavierquartett „Flex Ensemble“ spielt am Sonntag, 16. Oktober, im Stadtteilzentrum Lister Turm. Hier zu sehen bei einem Picknick-Konzert in Hannover. © Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Wer am Sonntag schon wieder früh auf den Beinen ist und es lieber etwas ruhiger mag, wird beim Konzert "Poesías del amor y de la realidad" im Stadtteilzentrum Lister Turm fündig. Hier verbinden die Sopranistin Sophia Körber und Yun Qi Wong am Piano moderne Musik und die Genres Chanson, Cabaret und Tango. Das Flex Ensemble spielt berühmte französische Chansons in der modernen Bearbeitung von Konstantinos Raptis, Gérard Pesson und Gordon Williamson. Die Premiere von einem extravaganten "Cabaret Noire" präsentiert das Ensemble ur.werk. Mehr Infosfinden Sie hier.

Beginn: 11.30 Uhr

Abendkasse: 15,00 Euro, mit Hannover-Aktiv-Pass 7,50 Euro, Schüler und Studierende ab 18 Jahren 12,00 Euro, Kinder unter 18 Jahren 6,00 Euro

Adresse: Walderseestraße 100, 30177 Hannover