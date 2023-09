Städtetag und Geflüchtete

Am Dienstag und Mittwoch treffen sich kommunale Vertreter des Niedersächsischen Städtetages in Hannover. Eins der Themen wird die angespannte Situation in Bezug auf die Geflüchtetenunterkünfte sein. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hält die Lage in Hannover für „beherrschbar“. Bund und Land erinnerte er aber an die Finanzzusagen an die Kommunen.