﻿LKA-Neubau in Hannover: Warum es für die Mitarbeitenden weniger Parkplätze gibt

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

In der Nachkriegszeit wurde das Geschäftshaus an der Bahnhofstraße 8 erbaut, welches heute zur Denkmalgruppe am Ernst-August-Platz gehört. Als es unter Denkmalschutz gestellt wurde, befand sich dort noch eine Markthalle – und davor ein Kino. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.