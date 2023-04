Baustelle Waterloostraße

Veraltete Technik, unmoderne Labore – das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts Niedersachsen an der Schützenstraße in Hannover kann die Anforderungen einer modernen Verbrechensaufklärung nicht mehr dauerhaft erfüllen. Deshalb wird an der Waterloostraße neu gebaut.

