Angebliche Ermittlungen gegen Krypto-Bande

Cyberkriminelle: LKA Niedersachsen warnt vor gefälschten Mails im Namen von Betrugsbekämpfern

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Cyberkriminelle täuschen in Mails vor, dass die Empfänger selbst Opfer von Betrug geworden sind, um an sensible Daten zu kommen. So fallen Sie nicht auf die Mails hinein.