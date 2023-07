Feuerwehreinsatz

Einsatzkräfte mehrere Feuerwehren mussten am späten Mittwochabend, 12. Juli, auf die A2 bei Garbsen ausrücken. In Richtung Berlin hatte der Anhänger eines Lkw Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Strecke ist allerdings auch am Donnerstagmorgen noch gesperrt.

