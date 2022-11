﻿Lkw-Fahrer springt auf A2 bei Hannover in führerlosen MAN

Heldenmut hat ein 55-Jähriger auf der A2 bei Hannover bewiesen. Der Lkw-Fahrer sprang in den MAN eines Kollegen, der bewusstlos geworden war, und stoppte das Fahrzeug. Doch das war noch nicht der Schlussakkord in diesem besonderen Fall von Zivilcourage.

Hannover. Außergewöhnlichen Mut hat ein Lkw-Fahrer (55) am Montag, 21. November 2022, auf der A2 bei Hannover-Lahe (Richtung Dortmund) bewiesen. Er sprang in einen Laster, dessen Fahrer (57) bewusstlos geworden war, stoppte das Fahrzeug und sicherte die Unfallstelle ab. „Der Retter hatte eine Dashcam in seinem Lkw, die das Geschehen aufgezeichnet hat“, erklärte Polizeisprecher Michael Bertram am Sonntag.

Die Polizei Hannover hat deshalb den Fall jetzt veröffentlicht, um auf diese Weise die Zivilcourage des 55-Jährigen zu würdigen.

Unfallfahrer wollte nach überstandener Ohnmacht weiterfahren

Der MAN des 57-Jährigen hatte zunächst gegen 7.50 Uhr die Mittelschutzplanke touchiert. „Danach rollte der Lkw über alle Fahrstreifen, stieß mit einem Laster, Marke Volvo, auf der rechten Spur zusammen und prallte dann gegen die rechte Schutzplanke“, sagt der Polizeisprecher. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Der MAN rollte dann mit dem bewusstlosen Fahrer auf der A2 weiter. Bis sich der 55-Jährige ein Herz fasste, seinen Lkw stoppte und in das Führerhaus seines Kollegen sprang.

Über die Ursache der Bewusstlosigkeit des 57-Jährigen ist der Polizei nichts bekannt. „Er kann sich an den Unfall auch nicht mehr erinnern, und wollte anschließend weiterfahren“, schildert Bertram. Doch davon habe ihn der Retter abgehalten und einen Rettungswagen gerufen. Dort wurde sein Kollege behandelt. „Wir gehen davon aus, dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde“, meint der Polizeisprecher.

Von Thomas Nagel