﻿Lkw-Kontrolle auf der A 2 bei Hannover: Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Hannover. Die Polizei hat am Donnerstag bei einer groß angelegten Kontrolle des Güterverkehrs auf der Autobahn 2 bei Hannover-Bothfeld zahlreiche Verstöße festgestellt. In 14 Fällen untersagten die Beamten den Betroffenen sogar vor Ort die Weiterfahrt. Außerdem ging ihnen ein Mann ins Netz, der noch nie in seinem Leben einen Führerschein besessen hat – dennoch aber am Steuer eines Transporters saß. Dumm für ihn: Er hatte die Ermittler selbst auf seine Fährte gebracht.

„Der sich anfangs noch mit hoher Geschwindigkeit nähernde Fahrer nutzte nämlich den Überholvorgang zweier Lkw aus, um sich vor der Polizei zu verstecken“, sagt Sprecher Michael Bertram. Er rollte auf der linken Spur bei gleichem Tempo wie die Lastwagen an der Polizeistreife vorbei, um danach wieder Gas zu geben. Womit der Fahrer nicht gerechnet hatte: „Die Autoschlange, die sich hinter dem plötzlich sehr langsam fahrenden Transporter gebildet hatte, weckte erst recht das Misstrauen“, sagt Bertram.

Mindestens ein Jahr Führerscheinsperre

Also zogen die Ermittler den Lieferwagen-Fahrer heraus. Bertram: „Er konnte weder einen Führerschein noch einen Ausweis oder Pass vorlegen.“ Als die Polizisten daraufhin die Personalien des Mannes überprüften, stellte sich heraus, dass der Verdächtige generell noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das wird sich zudem in nächster Zeit nicht ändern. Er wurde für mindestens ein Jahr gesperrt, in Deutschland einen Führerschein machen zu können.

Abgesehen davon kontrollierten die Polizisten mehr als 80 Fahrzeuge auf dem Rastplatz Varrelheide. Dabei registrierten sie 51 Ordnungswidrigkeiten. Ein Großteil waren technische Mängel (17 Fälle), fehlende Tageskontrollblätter und damit mangelhafte Arbeitszeitnachweise (11) sowie Verstöße bei der Ladungssicherung (4). Ebenfalls geahndet wurden Temposünder, Handys am Steuer, Drängeln und eine Überladung. 13 Fahrer hielten die Lenk- und Ruhezeiten nicht ein, außerdem gab es neun Straftaten – etwa wegen des Verdachts des Sozialleistungsbetrugs sowie illegaler Beschäftigung.

Gefahrgut-Lkw mit gerissener Bremsscheibe

Außerdem legten die Ermittler 14 Fahrzeuge still. Dabei fiel laut Bertram besonders ein Gefahrgut-Lkw auf, „bei dem ein Reifen des Aufliegers bereits Luft verlor“. Das große Loch sei bis aufs Stahlgeflecht des Reifenmantels gegangen. „Ein Anzeichen, dass der Schaden schon länger vorlag.“ Hinzu kam eine gerissene Bremsscheibe. Erst nach der Reparatur durfte der Lkw wieder auf die Straße. Insgesamt behielt die Polizei durch die Kontrollen 2620 Euro an Verwarngeldern und Sicherheitsleistungen ein.