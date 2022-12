﻿Kleinlaster rammt Üstra-Stadtbahn in Hannover – Linie 6 unterbrochen

Schwerer Unfall am Freitagvormittag in Hannover: An der Kinderklinik Auf der Bult hat ein Kleinlaster eine Stadtbahn der Üstra gerammt. Die Strecke der Linie 6 in Richtung Messe-Ost ist gesperrt.

