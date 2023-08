﻿Lob für Hannover: Das sagen Touristen über die Stadt

Hannover. Hat Hannover wirklich zu wenig Anziehungskraft für Stadttouristen? Die Hotelbranche klagt über zu geringe Zimmerauslastungen und fordert ein Tourismuskonzept. Wer aber die Menschen fragt, die den Weg nach Hannover gefunden haben, stellt fest: Eigentlich sind alle zufrieden bis begeistert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Une très belle ville“, sagt Caroline Damien spontan, wenn man sie nach ihrem Eindruck von Hannover fragt – eine sehr schöne Stadt. Die Pariserin ist mit Ehemann Marcel, Tochter Inès und Sohn Martin auf der Rückreise vom Dänemark-Urlaub. Ohne Stopp wäre die Tour zu lang – deshalb gab es auf dem Hinweg einen Halt in Dortmund und auf dem Rückweg in Hannover.

Städtetourismus in Hannover: Gäste sind international

Zwei Tage ist die Familie hier. Die Altstadt und den Maschsee haben die vier schon besichtigt, über das pompöse Rathaus staunen sie. Später soll es noch nach Herrenhausen gehen. Wenn man ihnen erklärt, dass die dortige Große Fontäne im adeligen Wettstreit mit Versailles entstanden ist und Hannovers Sprühkraft natürlich höher reichte, gucken sie zwar etwas skeptisch – wollen sich die Sache aber wohlwollend anschauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadtmodelle im Rathaus sind vielleicht der beste Ort, wenn man Stadttouristen antreffen will. Vor allem währen der Sommerferienzeit herrscht hier ein steter Strom von Besucherinnen und Besuchern. Aus Frankfurt/Oder sind zum Beispiel Anna und Jonas Weiß mit den Kindern Emma und René gekommen. „Wir waren noch nie hier, aber sind begeistert“, sagt er.

Roter Faden – geht auch ohne Broschüre

Die Familie macht eine Ferienrundreise durch Norddeutschland. In der brandenburgischen künstlichen Oase Tropical Island haben alle Wärme und Strandfeeling genossen, die Deutschland draußen zuletzt nicht bot. Dann haben sie Magdeburg besucht, sind von dort aus zum Serengeti-Park Hodenhagen gefahren – und jetzt steht als letzte Station Hannover an.

Warum Hannover? „Erster Impuls war, dass Hannover gut auf der Route liegt“, sagt Ana Weiß. „Aber dann haben wir Bilder von der Stadt gesehen und gedacht: Das sieht wirklich schön aus.“ Enttäuscht fühlen sie sich nicht. Die Familie lässt sich treiben. Sohn René hat den Roten Faden auf dem Gehweg gesehen und sich gedacht, dass solch ein Pinselstrich doch irgendwo hinführen wird. Also laufen sie ihn ab – das sei auch ohne die 3,50 Euro teure Broschüre (oder für Digitalfreunde: die App) möglich, sagt Jonas Weiß.

Zweiter Blick auf die Stadt

Die tschechische Familie von Jana Zapletalova und Marek Zapletal (mit Töchtern Laura und Nella) dagegen erhält eine Exklusivführung. Cousine Hana Weiß (40) lebt seit zwölf Jahren in Hannover, sie arbeitet an der Uni als Gärtnerin und zeigt den Gästen stolz ihre neue Heimat. Marek Zapletal gefällt besonders, dass es Irish-Pups gibt. Jana Zapletalova lobt die Architektur, bei der sich Neu und Alt so gut ergänzten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und die Chinesin Dong An ist schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage nach Hannover gekommen. Sie studiert in Italien, hat eine Rundreise mit dem Zug über München und Hannover weiter gen Westen gemacht, aber auf der Hinfahrt nur eine Stunde Zeit gehabt. Die Stadt aber habe es ihr so angetan, dass sie jetzt auf der Rückreise etwas länger bleibt. Strahlend lobt sie, wie sauber Hannover sei, dass die Häuser freundliche Farben hätten und es so viel Interessantes zu entdecken gebe.

Hannover als Durchreisestadt?

Auch viele regionale Besucherinnen und -besucher sind dabei, die die Sommerferien nutzen, um ihren Kindern die Landeshauptstadt zu zeigen. Ob von weit her oder aus der Nähe: Alle sind zwar angetan, aber kaum jemand bleibt länger als ein paar Stunden oder maximal einen Tag. Hannover scheint zwar Magnetwirkung zu haben – doch vielleicht fehlt es an der Bindungswirkung, um länger zu bleiben, damit auch die Hotelbetten gefüllt sind.

HAZ