Er kämpft gegen Druck und Aufregung, hat dafür aber sein Lieblingslied im Köcher: Hannovers Kiyan Yousefbeik (25) tritt am 25. Februar in der nächsten Runde von „DSDS“ an. Meistert der Ex-Polizeibeamte diese Runde, geht es für ihn nach Thailand in die entscheidende Phase der Castingshow.