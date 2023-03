﻿Locker und lustig: Sängerin Leony in Hannover unterwegs

Zum Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, nimmt unter anderem die Fightschool Hannover an einer bundesweiten Aktion teil, bei der Frauen kostenlos an einem Kickbox-Schnuppertraining teilnehmen können, initiiert vom Startup Chinkalla. Ziel: Mehr Frauen für den Kampfsport zu begeistern und so ihr Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Mitarbeiterin Jule Trödel machte den Versuch.