﻿Süßes am Steintor: Das Locoritos hat wieder geöffnet

Hannover. Großer Andrang am Steintor: Das Locoritos hat nach dem Brand im Februar wieder geöffnet. Viele Fans von süßen Leckereien wollten sich das nicht entgehen lassen: Bereits lange, bevor sich die Türen am Sonnabend, 13. Mai, öffneten, hatte sich eine Schlange vor dem Lokal in der Kurt-Schumacher-Straße gebildet.

DJ Domenico (33) kümmerte sich um entspannte Musik. Zusätzlich lockte eine Rabattaktion: Am Eröffnungstag gibt es alle Speisen und Getränke für einen Euro, der Erlös geht an das Tierheim Langenhagen. Viele Gäste hatten über Instagram von der Aktion gehört. Etliche Freunde und Verwandte gratulierten Inhaber Imad El Bekkali zum Neustart.

Locoritos in Hannover: Spezialität Churros und Lokma

Starten nach dem Brand neu durch: Locoritos-Inhaber Imad El Bekkali und Gesellschafter Hussein Chandi (von links). © Quelle: Christian Behrens

Nachtschwärmer mit dem Hang für Süßes kommen nun wieder auf ihre Kosten. Das Locoritos hat sich auf das traditionelle spanische Spritzgebäck Churros spezialisiert, das Partygänger im Herkunftsland gerne in dickflüssigen Kakao tunken. Imad El Bekkali (24) bietet in seinem Lokal außerdem Lokmas, Teigbällchen aus der türkisch-arabischen Küche, an, Shakes und Kaffeespezialitäten sowie neuerdings gefüllte Croissants. Gesellschafter Hussein Chandi (25) war ebenfalls glücklich, dass es nach der langen Pause weitergeht.

Das Locoritos öffnet freitags und sonnabends von 13 bis 24 Uhr, an allen anderen Tagen von 14 bis 22 Uhr.