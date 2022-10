﻿Süßes am Steintor: Im Locoritos gibt es spanische Churros

Sie glauben, eine Marktlücke entdeckt zu haben: Imad El Bekkali und Hussein Chandi setzen in ihrem Lokal „Locoritos“ auf spanische Churros. Die kannte man bislang nur vom Schützenfest Hannover.

Hannover. Der Name lag auf der Hand: Locoritos nennen Imad El Bekkali (23) und Hussein Chandi (25) ihr Lokal an der Kurt-Schumacher-Straße 31. „Die süßen Verrückten“, übersetzt El Bekkali den spanischen Begriff, unter dem sie „als erstes Lokal in Hannover“ Churros servieren. Das längliche Spritzkuchengebäck ist auf der iberischen Halbinsel ein Klassiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben uns im Barcelona-Urlaub in Churros verliebt. Und aus einer spaßigen Idee wurde Ernst“, erzählt Junggastronom El Bekkali, der mit seinem Partner das frühere Café Ado Lokma am Steintor aufwendig umgebaut hat. Neben der früheren Miss-Saigon-Filiale ist weiter süßer Genuss angesagt.

Lokma und Churros im Locoritos

Auch Lokmas, Teigbällchen aus der türkisch-arabischen Küche, sind im Angebot, außerdem Kaffeespezialitäten und Shakes. Das sieht man auch am Look des Lokals: „Die Decke ist schokobraun, die sind Wände cappucinofarben, wir haben eine Fotoecke wie ein Überraschungsei gestaltet“, schwärmt El Bekkali.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Süßes am Steintor: Das „Locoritos“ an der Kurt-Schumacherstraße hat seit 1. Oktober geöffnet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wochenlang haben die beiden Gründer am richtigen Rezept für den Churros-Teig getüftelt. „Wir haben viel ausprobiert, bis sie luftig und knusprig genug waren.“ Sie glauben an eine Marktlücke: „Churros gibt es in Hannover nur einmal im Jahr auf dem Schützenfest“, hat der 23-Jährige herausgefunden. Sechs Churros kosten 7,50 Euro – hausgemachte Saucen und Toppings inklusive. Neun Churros gibt es für 9,50 Euro.

Nur eine Sache hatten die Gastro-Newcomer übersehen: Das Lokal Locorito ohne „s“ gibt es bereits – Andreas Oldenburger (39) serviert in seinem Restaurant am Engelbosteler Damm in Hannovers Nordstadt schon seit 2016 Burritos und Tortillas. „Wir kannten den Laden nicht“, beteuert El Bekkali. Und ist darüber froh: „Es sind zum Glück ja sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen.“

Von Andrea Tratner