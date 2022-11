﻿Mobile Vorführungen: Lodderbast-Kino reist mit Super-8-Film durch Hannover

Das Lodderbast, das kleinste Kino Hannovers, ist zwar als Lichtspielhaus Geschichte. Dennoch machen die Betreiber weiter. Ab November ziehen sie mit einem Kunstfilmprojekt durch die Stadt. Das sind die Termine.

Hannover. Zwar ist das Lodderbast Kino als kleinstes Lichtspielhaus Hannovers Geschichte, die Betreiber haben aber bereits ein neues Projekt. Unter dem Titel „Once Upon A Time in Germany – ein heimfilmisches Lesartenkabinett deutscher Erinnerungskultur der 1960er- bis 1980er Jahre“ touren Wiebke und Johannes Thomsen mit einem alten Super-8-Film durch Hannover. An insgesamt elf Terminen ist der Film in verschiedenen Kultureinrichtungen zu sehen. In den meisten Fällen wird um eine Anmeldung gebeten.

Die Thomsens vom Lodderbast Kino haben für den Film mehrere ursprüngliche Privataufnahmen als Neukomposition in einen komplett neuen Kontext gestellt. Hinter dem Titel verbirgt sich ein Zusammenschnitt verschiedener historischer Aufnahmen auf analogem Super-8 Film, live vertont und untermalt mit Musik „im Geiste deutscher Dada-, Beat- und Underground-Literatur“, so die Initiatoren.