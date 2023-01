﻿Lodernde Flammen: Feuerwehr Hannover rettet Katzen bei Balkonbrand

Geplatzte Scheiben, Flammen auf dem Balkon, Katzen in Not: In der Nacht zu Montag ist in Hannover-Davenstedt ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte in die völlig verrauchte Hochparterre-Wohnung in der Steinbreite vor.

