﻿Löwe beschmiert: Neue Farbattacke auf die Leibniz-Uni in Hannover

Hannover. Sie sollen die Studierenden zum Lernen ermahnen: die zwei bronzenen Löwen vor dem Eingangsportal des Welfenschlosses der Leibniz-Universität. Doch jetzt wurde die linke Statue von Unbekannten mit roter Farbe beschmiert. Das Motiv ist rätselhaft.

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit dem Zwischenfall vom Wochenende. Da hatte ein oder mehrere Unbekannte die Sachsenross-Statue vor der Uni mit chinesischen Schriftzeichen in roter Farbe beschmiert. Selbst unter Muttersprachlern wurde gerätselt, was diese Zeichen für eine Bedeutung haben. Uni-Sprecherin Mechtild Freiin von Münchhausen hatte am Ende gesagt: „Sie ergeben keinen Sinneszusammenhang im Chinesischen.“ Möglicherweise hatten der oder die Täter eine Schablone benutzt.

Das Graffito wurde zwischenzeitlich entfernt, allerdings sind neue rote Farbzeichen hinzugekommen.

Die alten Schmierereien wurden entfernt: Allerdings sind mittlerweile neue hinzugekommen – und jetzt auch noch der beschmierte Löwe. © Quelle: Frank Tunnat

Die neuen Schmierereien am Löwen wurden am Mittwochmorgen entdeckt. Er wurde mehr oder weniger sinnlos mit roter Farbe beschmiert. Noch ist unklar, wer hinter den Taten steckt. Die Entfernung solcher Schmierereien kostet die Uni rund 20.000 Euro im Jahr.

