Private Haltung von Großkatzen? In der Region Hannover geht das nur mit Ausnahmegenehmigung

Hannover. Im Berliner Süden läuft mit Hochdruck die Suche nach einem offenbar entlaufenen Löwenweibchen. Da kein Zoo, Zirkus oder Tierpark ein solches Raubtier vermisst, bleibt nur die Spekulation: Die Löwin wurde privat – und heimlich – gehalten.

Wäre so ein Fall auch in der Region Hannover denkbar? Grundsätzlich ja – aber: „Uns sind keine Haltungen in der Region Hannover bekannt“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner. Zuständig wäre der Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen.

Grundsätzlich ist die Haltung von sogenannten Gefahrtieren in Niedersachsen verboten – es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung durch die jeweilige Kommune vor. In ganz Niedersachsen hat es zuletzt keinen Löwen in privater Haltung gegeben, bestätigte das Landwirtschaftsministerium (Stand März 2023). Privat gehalten wurde demnach allerdings ein Gepard, der im Landkreis Diepholz lebte, ehe die Familie ihn im Jahr 2009 abgab. In Zirkusbetrieben waren mit Stand 2019 bei den kommunalen Veterinärbehörden insgesamt 26 Großkatzen gemeldet.

Immer wieder Funde verbotener Tiere

Dennoch kommt es immer wieder zu spektakulären Entdeckungen von illegal gehaltenen gefährlichen Tieren. So wurde im Juni 2022 eine 35-jährige Frau in Wolfenbüttel nur knapp gerettet, die von ihrer Klapperschlange gebissen worden war. Die Frau hatte insgesamt 115 Schlangen, darunter auch hochgiftige, in ihrer Wohnung gehalten – und das ohne Genehmigung.

Den Behörden war die Haltung der Schlangen nicht einmal bekannt. Das stellt einen schweren Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und gegen die bestehende Gefahrentierverordnung dar.

