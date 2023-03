﻿Sie testen ihre Treue: Temptation Island startet auf RTL+ mit Paar aus Hannover

Am Donnerstag startet die fünfte Staffel von „Temptation Island“ auf RTL+. Loreen Schenke und Adam Block sind als Paar aus Hannover dabei und testen ihre Treue, in dem sie Verführerinnen und Verführern getrennt voneinander widerstehen.

Portugal. Für ein Paar aus Hannover geht es auf die Insel der Versuchung. Die liegt in Portugal und ist in Wahrheit Kulisse für die RTL+-Sendung „Temptation Island“. Die startet am Donnerstag in die fünfte Staffel. Das Konzept: Vier Paare ziehen für zwei Wochen auf die Insel – allerdings in getrennte Villen. Dort werden sie von Verführerinnen und Verführern in Versuchung gebracht und damit einem Treuetest unterzogen. Alle paar Tage zeigt Moderatorin Lola Weippert (26) Fotos aus der anderen Villa. Warum das Paare mitmachen? Weil sie den Stand ihrer Beziehung prüfen möchten.