﻿Lotte-Burghardt-Weg und Gretelriede sollen Fahrradstraßen werden

Burg/Ledeburg. Der Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken hat beschlossen, dass der Lotte-Burghardt-Weg sofort und die Gretelriede nach Beendigung der Sanierung des Fuhrenkampes zu Fahrradstraßen werden. Die Gretelriede soll vom Vinnhorster Weg bis zur S-Bahn-Brücke eine „Anlieger frei“-Zone sein.

Die Route soll für Radfahrende attraktiv sein, sie sollen „schnell und sicher von A nach B kommen“, heißt es im gemeinsamen Antrag von SPD- und CDU-Fraktion. „Fahrradstraßen geben den Radfahrenden Vorrang“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Torsten Tegtmeier. Damit würden sie auch den Gefahrenschwerpunkt für Schülerinnen und Schüler am Entenfangweg entlasten. „Für viele Schülerinnen und Schüler ist das der Schulweg, sie haben dadurch einen Vorteil und hoffentlich auch mehr Sicherheit“, sagt Tegtmeier. Möglicherweise würden Eltern ihre Kinder dann mit Rad zur Schule schicken und zukünftig auf die sogenannten Elterntaxis verzichten, gibt der Kommunalpolitiker zu bedenken.

Maßnahme soll Fahrradring-Strecke ermöglichen

Notwendig sei die Umwandlung in eine Fahrradstraße laut Antrag auch, weil ÖPNV und Velorouten sternförmig angelegt, „Querverbindungen im Netzwerk der Fahrradschnellstraßen“ aber dringend nötig seien. Über den Gemeindeholzweg, die Gretelriede und den Lotte-Burghardt-Weg könne so ein großer Teil von Stöcken, Ledeburg und Burg an den Julius-Trip-Ring angeschlossen werden, „welcher eine Art Fahrradring-Strecke“ darstelle.

Auf den Eilers-Campus wirke sich die geplante Regelung nicht aus, da die Erschließung über die andere Seite laufe, sagt Tegtmeier. „Hier sollte es keine Auswirkungen geben.“

Entlang des Kleingartenvereins: Der Lotte-Burghardt-Weg wird zur Fahrradstraße – und die Fahrbahndecke soll bald ausgebessert werden. © Quelle: Sonja Scheller

Einigkeit über Ausbesserung der Fahrbahndecke

Nicht alle Bezirksratsmitglieder konnten die Notwendigkeit, den Lotte-Burghardt-Weg in eine Fahrradstraße umzuwandeln, nachvollziehen, da dieser durch eine Kleingartenkolonie verläuft. Einigkeit bestand aber darin, dass die Fahrbahndecke instandgesetzt werden soll. Sie soll an den entsprechenden Stellen ausgebessert werden, da die Beschädigungen der Fahrbahn „relativ groß sind und ein potenziell gefährliches Hindernis insbesondere für Fahrradfahrende darstellen“, heißt es in einem weiteren Antrag von SPD und CDU. Dadurch würde auch die Entwässerung verbessert werden, die aktuell bei größeren Regenmengen nicht zuverlässig funktioniere.

