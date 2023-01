Das ist langjähriger Einsatz: Die katholische Ludwig-Windthorst-Schule in der hannoverschen Südstadt bildet seit zehn Jahren gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz Schulsanitäter aus. Dafür gab es jetzt eine besondere Ehrung.

Südstadt. Die katholische Ludwig-Windthorst-Schule in Hannovers Südstadt hat schon seit zehn Jahren Schulsanitäter im Einsatz. In Anerkennung der langen Kooperation hat jetzt der Leiter des Jugendrotkreuzes, Christian Quade, den beiden Konrektorinnen Kerstin Marx und Katharina Kutter ein Schild überreicht, das auf den ehrenamtlichen Einsatz hinweist. "Wir bilden nun schon seit einem Jahrzehnt Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter an dieser Schule aus – das macht uns sehr stolz", sagt Quade.