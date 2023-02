﻿Ausschreitungen bei Viertligaspiel: Lübeck-Fans randalieren in Hannover – und verletzten Polizisten

Im Rahmen des Viertligafußballspiels zwischen der zweiten Mannschaft von Hannover 96 und dem VfB Lübeck musste die Polizei am Sonntag mehrfach einschreiten. Einige Gästefans sorgten schon vor dem Anpfiff für Ärger in Hannovers City. Außerdem wurde ein Zug demoliert. Auf der Rückreise griff die Polizei dann durch.

Hannover. Anhänger des VfB Lübeck haben am Sonntag für Ärger beim Gastspiel in Hannover gesorgt, auch auf dem Hin- und Rückweg zu dem Viertligaspiel der zweiten 96-Mannschaft fielen mehrere Fans negativ auf. Es gab Auseinandersetzung mit der Polizei. Am Bahnhof in Uelzen stellte die Bundespolizei schließlich mehr als 200 Identitäten fest, um im Nachgang mögliche Straftäter ermitteln zu können.