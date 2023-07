﻿Lüttje Lage: Abenteuer beim Discounter

Hannover. In unserem Haushalt bin ich für die Versorgung der Hündin zuständig. Sie ist ein kapriziöses Tier. Jeden Morgen braucht sie eine Pille zur Unterstützung ihrer Schilddrüsenfunktion. Sie spuckt die Tablette aber immer wieder aus, es sei denn, ich wickele das winzige Medikament in eine Käsescheibe ein.

Kürzlich war keine Käsescheibe mehr im Kühlschrank. Ich also schnell rüber zum Discounter, schnell zum Käseregal, schnell zurück zur Kasse und dann stehe ich in einer Schlange. Ärgerlich. Gerade morgens haben es doch immer alle so eilig. Unruhe herrscht. Ein leises Grummeln, irgendwie. Vorn ein kleiner, dicker Mann, der ein Unterhemd umtauschen will. Wer schon mal beim Discounter umgetauscht hat, der weiß: Das dauert. Der Kassierer hat reichlich Daten einzutippen, und er muss dafür einen knittrigen Kassenzettel entziffern. Das ist mühsam. Ich starre auf das Umtauschunterhemd. Nicht mein Geschmack. Dunkelbraun, an den Trägern farblich abgesetzt, ein Muster aus gewürfelten Symbolen in Blau.

Der Kassierer schwitzt, der kleine dicke Mann schwitzt. Ihn trifft keine Schuld. Er konnte das Hemd nicht anprobieren. Es gibt bei unserem Discounter keine Umkleidekabine. Dabei wäre ganz hinten neben dem Kühlschrank bei den Bratwürsten, gleich neben den veganen Nuggets noch Platz. Ein Rentner ist da mal mit seinem Rollator in die Glasscheibe gefahren. Die Tür splitterte so fein, dass hinterher der Boden aussah wie nach einem Eisregen.

Eisregen wäre jetzt schön. Es ist heiß. Endlich. Der Kassierer ist erleichtert. Er hat es geschafft. Der kleine, dicke Mann bekommt ein paar Euros ausgezahlt. Unterhemden sind hier nicht teuer. Ich überlege noch, ob ich bei der Geschäftsführung des Discounters das Aufstellen einer Umkleidekabine anregen soll.

Dann bin ich dran. Zu Hause wartet die Hündin missgelaunt auf ihre Käsescheibe.

