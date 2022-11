﻿„Lüttje Lage“: Achtung: Streichholzentzug

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Achtung: Streichholzentzug

Interview. xxx

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Man soll ja stoßlüften. Gerade auch in Zeiten wie diesen, in denen die Heizung gern ein bisschen runtergefahren ist. Das Problem: Beim Stoßlüften stoßen die Räume nicht nur verbrauchte Luft aus, es dringt immer auch ein Stoß Außenluft nach innen. Und die riecht gerade nicht so gut. Das liegt an den vielen Kaminen im Wohngebiet. Draußen weht keine Frischluft, draußen steht ein Brandgeruch. Ein ekelhafter Brodem von Teer und anderen karzinogenen Substanzen dringt ins Haus.

Die Kaminfreunde merken nichts davon, die sitzen gemütlich vorm Glas, blicken verträumt in die züngelnden Flammen und prosten einander mit Glühwein zu. Unsereins schließt hustend und mit tränenden Augen das Fenster. Im Sommer haben die Kaminleute die Umgebung wochenlang mit dem Gedröhn ihrer Kreissägen genervt, nun vernebeln sie das Viertel mit ihrem Qualm.

Was tun?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem scheint mir das Anfeuern zu sein. Denn dann nebelt es in besonderem Maße aus den vielen Kaminen. Es ist, als würde jemand Rauchzeichen geben wollen. Die aber niemand empfangen will. Ein Vorschlag: Könnte man nicht feste Anfeuerungzeiten vorgeben? Vielleicht immer zur vollen Stunde. Oder besser noch: nur zum geraden Glockenschlag, also um 8, 10 oder 12 Uhr – vormittags und meinetwegen auch abends. Nur zu diesen Zeiten darf das Feuer im Ofen entfacht werden, Zuwiderhandlungen werden mit Streichholzentzug bestraft. Alle anderen könnten sich zu diesen Zeiten in Sicherheit bringen.

Im Sommer sollte es dann feste Sägetage geben. Und zwar nur ganz wenige.