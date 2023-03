﻿Lüttje Lage: Alles für die Tonne

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Alles für die Tonne

Interview. Sonnabend Zeitung gelesen. Unter der harmlosen Überschrift „Tonne löst den Sack ab“ zunächst ein Comeback in der Landesregierung vermutet. Trotzdem weitergelesen. Irrtum bemerkt. Ging um Müll. Überall löst Tonne den Sack ab. Die Tonne. Die zweite Tonne. Nennen wir sie die blaue Tonne. Ab 2025. Für sich allein wäre das kein Problem. Aber sie steht dann neben einer anderen Tonne. Was auch noch zu verkraften wäre. Die Abpollerungen und Gehsteigverbreiterungen in vielen Stadtteilen haben schließlich Platz geschaffen – nicht für spielende oder geschobene Kinder, wie wir Naivlinge dachten. Alles für die Tonne. Gut, auf engen Bürgersteigen ist die Bewegungsfreiheit durch das künftige Doppeltonnenspalier etwas, sagen wir, gedeckelt.

Aber das alles ließe sich verkraften, wenn in Kombination der beiden Plastikbehälter nicht die Farbkombination Gelb-Blau in Hannover flächendeckend Einzug halten würde – und dass die Nachricht eine Woche vor dem Derby-Rückspiel von 96 bei Braunschweig verbreitet wird, ist vermutlich kein Zufall. Gut, es lagen bislang auch gelbe und blaue Säcke gemeinsam vor den Türen, aber das war nur eine Nacht pro Woche und verströmte harmlose Hässlichkeit, OP-Kittel trifft Turnbeutel. Zwei Tonnen mit strahlend hellen Deckeln ist ein Statement. Auf Google-Satellitenbildern wird die Stadt im neuen Design erscheinen, und in der verbotenen Stadt kommen sie aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Wir erteilen diesem Müllvorschlag deshalb eine Abfuhr.

Um dieses Desaster zu verhindern, muss Hannover zwingend eine Ausnahmeregelung beim Umweltbundesamt erwirken. Neue Farben, dafür nehmen wir auch drei Tonnen. Eine schwarze, eine weiße, eine grüne. Schwarz für Restmüll, Weiß für Papier, Grün für Bio. Für Verpackungsmüll schließt Hannover ein wegweisendes Abkommen mit DHL. Mit den gelben Tonnendeckeln wird das Ihme-Zentrum neu eingekleidet, die blauen Deckel werden für teures Geld direkt nach Peine-Ost verhökert. Geht doch.

Und jetzt gewinnen wir erstmal das Derby.

