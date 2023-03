﻿Lüttje Lage: Auf dem Schwachdach

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Auf dem Schwachdach

Hannover. Sie haben es vielleicht gelesen: Hannover bekommt eine neue Attraktion. Ein Garten auf dem Parkhaus an der Schmiedestraße. Ein Park auf einem Parkhaus – man fragt sich, warum auf die Idee nicht schon früher jemand gekommen ist.

Es könnte ein Ort werden, an dem man Ruhe genießen oder ein Buch lesen kann. Leises Lustwandeln ist ebenfalls möglich, aber dann hört der Spaß auch schon auf. Seilspringen? Basketballspielen? Sackhüpfen? Das sollte man sich gut überlegen, denn das Dach des Parkhauses ist nicht besonders tragfähig. Das Schwachdach trägt gerade mal 410 Kilo pro Quadratmeter. Das klingt nach viel, aber wie diese Zeitung schon ausgerechnet hat: Wenn vier große, starke Menschen beieinander sind, dann stehen sie gewissermaßen schon auf sehr dünnem Eis.

Was nun? Muss man verhindern, dass Menschen im Park so dicht beieinander stehen? Das ist ohnehin verdächtig, Drogengeschäfte sollen so ablaufen. Gras auf dem Parkhausdach? So hatten wir das nicht gemeint.

Oder braucht es Regeln für die Parkbesucher? Wenn vier beisammen sind und ein fünfter kommt dazu, dann müssen die vier jede hektische Bewegung vermeiden und sich lieber sofort flach auf den Boden legen. Das Gewicht verteilen und auf verdächtiges Knacken hören. Nicht bewegen! Warten, bis die Feuerwehr mit der Leiter kommt und sie aus ihrer misslichen Lage befreit.

Nein, ich mache nur Scherze. Das Dach wird großartig, und wenn Hannover es schafft, weitere Dächer der City zu begrünen und sie mit Brücken zu verbinden, dann wäre das eine überregionale Attraktion. Ein Durchbruch für unser Stadtimage.

Wobei, das vielleicht besser doch nicht…

