﻿„Lüttje Lage“: Auf ein Bier mit dem Euro Tier

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Auf ein Bier mit dem Euro Tier

Ganz spontan wollen wir etwas essen gehen. Irgendwo gleich um die Ecke. Die meisten von unserer kleinen Gruppe wohnen zentral, da gibt es fußläufig jede Menge Restaurants. Die ersten drei sind besetzt bis auf den letzten Platz – und das mitten in der Woche. Es geht immer so weiter, kein Tisch für uns. Nirgends.

Uns sind natürlich schon die vielen Männer aufgefallen, die rauchend und mit dem Smartphone am Ohr vor den Türen stehen. Sie begegnen uns auch auf der Straße, zu zweit, in Gruppen. Viele haben so ein Band mit laminiertem Namensschild vor den Bäuchen baumeln. Aber erst als wir eine Truppe mit Kuhhörnern auf dem Kopf passieren, schalten wir: Euro Tier – es ist Messe.

Plötzlich sehen wir unsere Stadt mit ganz anderen Augen. Es ist was los, mitten in der Woche, noch um 20 Uhr. Begeisterte Wirte, große Biere, ein Stimmengewirr aus vielen Sprachen, lautes Lachen, großzügiges Trinkgeld. Sehr männlich geprägt, aber was soll’s. Es ist wieder Messe und Hannover für einen Augenblick Weltstadt. Wie früher, schwärmt Carola, Messegäste en masse aus der ganzen Welt. Früher haben wir als Hostessen in den Hallen Kaffee ausgeschenkt und keinen schlechten Tagessatz dafür bekommen. Abends wurde man zum Essen eingeladen und Grenzüberschreitungen gab es allenfalls beim Alkoholkonsum der Gastgeber.

Wir sind auf dem Retro-Trip. Direkt in den Neunzigern, als es mit Cebit und Industriemesse noch den internationalen Doppel-Wumms in der Messestadt Hannover gegeben hat. Wir folgen den Männern mit den Kuhhörnern in eine Kneipe. Auf ein Bier mit dem Euro Tier, sagt Paula. Dazu ist es nicht gekommen. Die Kuhhorn-Truppe feiert Jungesellenabschied, kommt irgendwo aus der Burgdorfer Ecke, spricht Hochdeutsch, will Geld von uns und ist zu jung, um Hannover mit Messe und Weltniveau zu verbinden. Eine herbe Enttäuschung. Einen zweiten Versuch unterlassen wir. Ist schließlich schon nach 21 Uhr.

