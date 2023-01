﻿Lüttje Lage: Automatisierung im Garten

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Automatisierung im Garten.

Wir haben vor einigen Wochen beschlossen, der Tierwelt in unserem Garten unter die Arme zu greifen. Meine Frau hat deshalb zunächst einen Eichhörnchenfutterautomaten gekauft, von dem wir bisher gar nicht wussten, dass es so etwas gibt. Als ich das sah, habe ich sofort im Schlaunetz nachgeschaut, ob sie vielleicht auch Maulwurffutterautomaten haben. Leider habe ich nichts dergleichen gefunden. Vogelfutterautomaten gibt es übrigens jede Menge, aber davon hängen und stehen in Twenge derart viele herum, dass die Vögel bei uns im Winter seit einigen Jahren regelmäßig mit Übergewicht kämpfen.

Eichhörnchenfutterautomaten dagegen habe ich noch nicht gesehen, obwohl Kundenpotenzial vorhanden ist. In unseren Bäumen toben einige von den Tieren herum, balancieren über den Zaun und gucken manchmal neugierig durch unsere Terrassentür. Wir haben sie als Mitbewohner lieb gewonnen.

Also nagelte ich den Automaten, bei dem es sich um eine kleine Holzkiste mit aufklappbarem Deckel, durchsichtigen Plastikscheiben in der Vorderseite und Sitzbrett handelt, an den großen Tulpenbaum. Danach befüllte ich ihn mit einer Mischung aus Erd- und Haselnüssen, Sonnenblumen- und Pinienkernen und wartete hinter der Terrassentür auf den Andrang zum Eröffnungstag.

Es tat sich nichts, am ersten Tag nicht und auch an all den folgenden. Die Eichhörnchen ließen sich zwar blicken, ignorierten aber den Automaten komplett. Vielleicht finden sie auch so genug zu fressen, vielleicht haben wir mit der Futtermischung nicht ihren Geschmack getroffen. Trotzdem hätten sie wenigstens Interesse zeigen können.

Das Ding bleibt vorerst hängen, man weiß ja nie. Den Gedanken, im Frühjahr einen Kaugummiautomaten am zur Straße hin gelegenen Gartenzaun aufzustellen, haben wir allerdings vorerst verworfen.

