﻿Lüttje Lage: Beim Schuhmacher

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Beim Schuhmacher

Schon länger vor Weihnachten hatte ich meine Lieblingsschuhe zum Schuhmacher gebracht. Die Hacken waren abgelaufen und mussten dringend erneuert werden. Da ich dann andere Lieblingsschuhe gefunden hatte, hatte ich den Schuster fast vergessen. Bis mich meine Tochter mit der Frage erinnerte, warum ich meine „hässlichen Schuhe“ nicht mehr anziehen würde.

Der Schuhmacher hat ein altes Ladengeschäft am Rande der Innenstadt, wie es sie eigentlich nicht mehr gibt. Ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber von früheren Besuchen wusste ich, dass der Mann sein Handwerk versteht. Ich kam in den Laden, beim Öffnen der Tür bimmelte es. Der Schuhmachermeister war noch hinter dem Laden in seiner Werkstatt, ich suchte meine Schuhe im Regal hinter der Ladentheke. Fehlanzeige. Hier gibt es keinen Abholzettel mit einer Nummer, sondern der Schuster klebt einen kleinen Namenszettel in einen der Schuhe.

„Guten Tag, Mathias Klein, ich möchte meine Schuhe abholen“, sagte ich. „Hallo, das sind wohl die hier“, antwortete er. Und er zeigte auf ein paar braune Schuhe, die allerdings ein bisschen ungepflegt aussahen. „Nein, das sind nicht meine“, sagte ich. „So ähnlich sehen sie schon aus. Aber doch ein bisschen anders.“ Er zeigte mir noch ein paar andere braune Schuhe, die aber auch nicht mir gehörten. „Nanu“, meinte der Schuhmacher. „Habe ich die etwa noch nicht fertig gemacht?“ „Das kann eigentlich nicht sein“, antwortete ich. Schon lange vor Weihnachten hätte ich die Schuhe gebracht.

„Wie sehen sie denn genau aus?“, fragte er. „So wie die braunen, aber nur so ähnlich. Und besser“, erwiderte ich. Er nahm die Schuhe in die Hand. „Lustig, hier steht Klein drin“, sagte er. Und hielt sie mir hin, dass ich sie komplett sehen konnte. Wie peinlich. Die nicht mehr ganz so schönen Schuhe gehörten mir. Ich hatte sie ganz anders in Erinnerung. Immerhin habe ich jetzt wieder vernünftige Gartenschuhe.

Von Mathias Klein