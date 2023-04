﻿Lüttje Lage: Berti, sitz!

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Von Trott und Trottinettes.

Vor einigen Tagen erhielt ich eine fernschriftliche Nachricht von einem Bekannten aus Amerika. Wir sind sogar beinahe Familie, der Verwandtschaftsgrad ist „Gastbruder“. Vor vielen, vielen Monden, als ich Austauschschüler war, teilten wir uns einen Einfamilienhauskeller im Mittleren Westen.

Dieser US-Bruder schrieb mir nun, er sei drauf und dran, seiner Tochter einen Hund zu kaufen. Es solle ein Deutsch Kurzhaar sein („German Shorthaired Pointer“). Daher seien seine Frau und er auf die Idee verfallen, dem Tier einen deutschen Namen zu geben. Er bitte um Vorschläge.

Nun ist der Deutsch Kurzhaar kein Terrier, sondern ein sogenannter Vorstehhund. Vorstehhunde heißen so, weil sie dem Jäger dienlich sind, in dem sie, wenn sie Wild wittern, wie vom Donner gerührt und stockstill davor stehen bleiben. Wir dagegen nennen zu Hause nun schon zum zweiten Mal einen sogenannten Rumstehhund unser eigen, der sich dadurch auszeichnet, immer dann vor der Spülmaschine herumzustehen, wenn man sie leeren will.

Ein Name wie ein Terrier

Obwohl also, frei nach Beckenbauer, der Vorstehhund ebenso wenig ein Terrier ist wie der Schwede ein Holländer, fiel mir als möglicher Hundename spontan Berti ein. Wie Berti Vogts, der spätere Fußball-Bundestrainer und vorherige Wadenbeißer, der sich den Kampfnamen „Der Terrier“ in jahrelanger Schwerstarbeit mühsam zusammengegrätscht hatte. So tief, den US-Freunden in Anlehnung an einen einst bekannten Fernsehkommissar den Namen Rex vorzuschlagen, wollte ich nicht sinken.

Bei den Mädchennamen tat ich mich schwerer. Man kann in Hannover über keine Hundewiese mehr gehen, ohne dort auf eine Lotte zu treffen, also schickte ich auch diesen Vorschlag über den Teich. Meine Frau steuerte Heidi bei. Ach, und: Wussten Sie eigentlich, dass Heidis Hund Josef hieß?

Sie sehen schon, ich bin mit der Sache noch nicht durch. Aber ich werde um einen guten Vorschlag ringen. Und wenn mir dann der geniale Gedanke gekommen ist, bekommt das Kind vermutlich spontan doch einen Ungarischen Vizsla.