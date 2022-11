﻿Lüttje Lage: Comeback einer Beutellegende

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Comeback einer Beutellegende

Warum heißen Umfragen Umfragen und nicht Herumfragen? Um diese Frage ging es nebensächlich kürzlich in einem Gespräch, das sich in der Hauptsache um die Frage drehte, ob Katzenvideos mehrheitlich in katzenlosen oder katzenhaltigen Haushalten geschaut werden. Es gibt bislang keine Umfrage dazu, genau so wie zu der Frage, ob man den Tasmanischen Tiger wieder auferstehen lassen sollte. Genau das wollen Wissenschaftler am anderen Ende der Welt gerade tun.

Der Tasmanische Tiger, klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Fabelwesen und Jurassic Park, ist aber ein echtes Tier, das erst vor knapp 90 Jahren ausgerottet wurde. Trotzdem geht von dem Namen eine gewisse Faszination aus. Tasmanischer Tiger klingt einfach besser als „Beuteltier aus den Dreißigern“. Und nun soll diese Spezies ein Comeback erleben. Wie Abba, nur von Null an und nicht als 3-D-Projektion, sondern in echt. Das geht, sagen die Wiedergebärenden aus Melbourne. Dazu nimmt man die engste lebende Verwandte, die Dickschwänzige Schmalfußbeutelmaus, wer kennt sie nicht, und pfuscht so lange in ihrem Erbgut herum, bis es dem des Tasmanischen Tigers entspricht, das seit 2018 entschlüsselt ist. Bisschen klonen, und der kleine Dickschwanz muss die Sache dann austragen. Und zack – da ist er wieder, der TT, nach dem in der Zwischenzeit sogar Autos benannt wurden.

Bevor Sie jetzt schreien, dass Sie Opa zurück haben wollen, weil Sie eher aus Faulheit denn aus wissenschaftlichen Erwägungen sein womöglich erbguthaltiges Gebiss im Schnapsglas konserviert haben – es ist kompliziert. Wenn das alles so einfach wäre, könnte man auch mal drüber nachdenken, den Fuhrpark in der alten Dino-Metropole Niedersachsen wieder aufzufrischen. Der Europasaurus oder der Elephantopoides barkhausensis – nichts gegen Rotwild oder Eichhörnchen oder Katzenvideos, aber das wäre mal was für den Sonntagsausflug. Wer mehr wissen will – ab ins Landesmuseum. Oder Herbert Schmalstieg fragen.

