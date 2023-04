﻿Lüttje Lage: Das famose Piep-Ei

Feuerwehr Hannover

An der Schulenburger Landstraße in Hannover ist am Freitagmittag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr musste die Bewohnerin retten. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Wegen der Löscharbeiten war die Straße gesperrt, auch die Gleise der Üstra.