﻿Lüttje Lage: Das Kartenspiel

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Das Kartenspiel

. Meine Frau und meine Tochter spielen gern. Am Tisch mit Spielkarten oder einem Brett. Ich finde Spiele doof. Auch weil ich eigentlich immer verliere. Zum Entspannen lese ich lieber ein Buch oder höre Musik oder beides. Das geht sehr gut alleine. Aber Spielen eben nicht. Deshalb höre ich immer dann, wenn ich gerade mal abschalten möchte. Die Frage: „Spielst Du mit?“ ist natürlich nie als Frage gemeint, sondern als Aufforderung.

Wegen des Familienfriedens quäle ich mich dann an den Wohnzimmertisch. Und versuche gleich das Schlimmste zu vermeiden indem ich möglichst wenig Spielrunden fordere. Oder darauf hinweise, dass wir schon bald auch mit dem Kochen anfangen müssen. Dann ergebe ich mich meinem Schicksal. Vielleicht weil mir die Motivation fehlt, verliere ich eigentlich immer. Und die beiden Frauen am Tisch können sich die Siege untereinander aufteilen.

Gute Karten

Mein letzter Einsatz als Mitspieler ist allerdings schon eine Weile her. Und das kam so: Wie immer setzte ich mich mit möglichst schlecht gelauntem Blick an den Tisch, handelte die Spieldauer von unendlich auf maximal drei Runden herunter und nahm widerwillig die Karten in die Hand. Allerdings huschte beim Anblick des Blattes ein Lächeln über mein Gesicht, so gut waren die Karten. Ich gewann die erste Runde haushoch, die beiden Runden anderen ebenso.

Die Laune meiner Mitspielerinnen verschlechterte sich ungefähr in dem Maße, in dem sich meine Laune verbesserte. Ich wollte dann nach der dritten Runde gern weiterspielen, Frau und Tochter zogen sich aber schlechtgelaunt zurück. Ich verstehe gar nicht, warum sie seit Wochen nicht mehr mit mir spielen wollen.

