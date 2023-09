﻿Lüttje Lage: Deckel drauf und dran!

. 2023 ist das Jahr des Hasen, das Kissinger-Jahr, das Loriot-Jahr und das Jahr des fast verbotenen Maschseefests. Aber 2023 markiert auch das Ende der Deckelfreiheit. Mit gemischten Gefühlen werden wir uns dereinst an Zeiten erinnern, in denen wir einen Deckel von einer Plastikflasche abschrauben und ihn dann hinbewegen konnten, wo wir wollten. In die freie Hand, in die Hosentasche und überhaupt irgendwohin, wo einem der noppige Deckel beim Trinken kein rundes Muster ins Gesicht fräste. Wir werden uns an Olaf Scholz erinnern und uns sicher sein, dass er seine Augenklappe nicht wegen eines Joggingunfalls trug, sondern weil er eine 1,5-Liter-Flasche „Schwip Schwap“ so hektisch ansetzte, dass ihm der „tethered cap“ nachhaltig die Sicht nahm. Dem Verbundeskanzler.

Muss man sich ja auch dran gewöhnen. Ein dauerhaft verbundener Deckel, EU-Richtlinie zur Müllreduzierung, ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Vielleicht aber auch von Menschen erdacht, die nie aus Flaschen trinken und ihre Milch eingegossen bekommen. Sonst wüssten sie, dass der Ausschank zum Glücksspiel wird. Entweder man gießt direkt in oder über den Deckel, oder man sieht nicht, wohin man schüttet. Erste Versuche, den Deckel zu enttethern – demnächst garantiert ein Modewort in Berlin-Mitte -, ihn also entgegen der EU-Intention abzureißen, wurden mit kaputtem Deckel und also halb offener Milch bestraft. Muss man sich also dran gewöhnen, einen Lappen, Verbandszeug und Augenklappen bereithalten.

Jetzt kann man sagen: Beim Tanken geht das doch auch, für verbundene Deckel an Kameraobjektiven ist jeder Hobbyknipser dankbar. Und Flensburg ist Bügelmeister in Bierverschlussverbundtechnik und hat das Geräusch des Öffnens sogar zum Signatur-Klang erhoben. Vielleicht also muss man die Verbindung zwischen Flasche und Deckel überdenken. Vielleicht ist eine Flexischnur wie bei Hundeleinen eine ebenso nützliche wie kultige Lösung. Vielleicht kann man den Deckel auch durch einen ökologischen Reißverschluss ersetzen.

Die Frage ist, ob die EU noch mehr solcher Ideen hat. Tethered Paper am Stieleisstiel? Tethered Cork an der Champagnerflasche? Tethered Gulli- oder Sargdeckel? Tethered Schleudersitz? Abwarten und „Schwip Schwap“ trinken. Aber ganz vorsichtig.

