﻿Lüttje Lage: Der hat gesessen

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Der hat gesessen

„Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe“, hieß es damals in der Werbung. Für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gilt das in Zeiten von Pay-TV und Internetstreaming rund 30 Jahre später nicht mehr unbedingt. Und auch bei Jugendfußballturnieren in den Hallen der Region Hannover hat dieser Slogan seine Berechtigung längst verloren. Denn dort STEHT man in der ersten Reihe. Kinder sowieso („die Kleinsten nach vorn“), mittlerweile verfolgen aber liebend gerne auch Mutti, Vati, Omi und Opi den kickenden Nachwuchs aufrecht. Was unweigerlich zur Folge hat, dass den dahinter auf der Tribüne sitzenden Zuschauern die Sicht genommen wird. Weshalb auch diese sich meist erheben – und am Ende stehen dann alle.

Als ich eines schönen Wochenendes ganz brav – nicht ganz vorn – auf einer Sporthallentribüne bei einem Turnier saß, an dem auch mein Sohn mit seiner Mannschaft teilnahm, blickte ich direkt auf den Werbeslogan einer Glaserei auf dem (natürlich stehenden) Trainingsjackenrücken vor mir. Leider war besagter kräftiger Rücken nicht durchsichtig. Um an ihm vorbeischauen zu können, musste auch ich mich erheben und sah gerade noch, wie der Stürmer der Mannschaft meines Sohnes den Ball zum 2:0 ins Tor schoss. Der Glaser-Werbungsmann – dessen Filius spielte offensichtlich beim gegnerischen Team – ließ sich genervt auf seinen Platz plumpsen. Ich hatte auf einmal herrlich freie Sicht auf das Spielfeld.

Geht doch. Nach dem Zweiten (Gegentor) sieht man eben besser.