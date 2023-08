Lüttje Lage: Der Haustürschlüssel

Einer unserer Haustürschlüssel war verschwunden. Der mit der gelben Kordel. Meine Frau hatte es am Morgen gemerkt. Wir wollten eigentlich noch in Ruhe frühstücken, als meine Frau die Suche startete. Zwar riet ich zur Gelassenheit und zum Abwarten, konnte sie aber nicht überzeugen. Meine Frau forderte mich auf, erst einmal alle Taschen in den Hosen zu kontrollieren, die ich in den vergangenen Tagen angehabt haben könnte. Schließlich wäre es nicht das erste Mal gewesen ... „Du und die Schlüssel“, sagte sie dann noch. Es ist allerdings ein hartnäckiges Vorurteil, dass ich dauernd Schlüssel verlege. Um das zu untermauern hatte meine Frau mir vor drei Jahren einen elektronischen Schlüsselfinder aufgezwungen, der allerdings erst nur ein paarmal im Einsatz war. Und dann sollte ich auch noch in meine Jacken schauen, obwohl ich seit Juni so etwas nicht mehr angehabt hatte.

Ich wollte mich nun endlich an den Tisch setzen, den Kaffee schlürfen und mein Brot essen. Meine Frau war jetzt verschwunden. Die Haustür stand auf, sie war im Garten auf die Suche gegangen, schließlich hatte ich am Vortag Rasen gemäht. Dann schaute sie noch im Carport auf die Werkbank, ins Auto und auf die Terrassenstühle. Ich suchte dann noch unter der Wäscheleine und im Keller, obwohl ich mich da die letzten Tage eigentlich nicht aufgehalten hatte. Schließlich war es Zeit, sich auf den Weg ins Büro zu machen, ohne Kaffee und Frühstücksbrot.

Den Schlüssel hatte übrigens unsere Tochter zur Schule mitgenommen. Ihren Eigenen hatte sie nicht gefunden.

