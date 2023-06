Fußball, Landesliga

Nach einer Woche Pause geht es am Wochenende in der Landesliga wieder in die Vollen – drei Spieltage stehen bis zum Saisonfinale am 18. Juni noch aus. Niedersachsen Döhren braucht daheim gegen die SV Alfeld jeden Punkt, der OSV Hannover kann den FC Eldagsen in die Bezirksliga schicken.