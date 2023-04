﻿„Lüttje Lage“: Der Mann aus Montana

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Der Mann aus Montana

. Wir wollten eigentlich nur nach Schuhen schauen. Dann haben wir ihn gesehen. Baumlang, gegerbte Lederhaut, Lederchaps, Lederhemd prächtig verziert mit Perlen und Stickereien, dazu opulenter Federschmuck auf dem Haupt und Mokassins an den Füßen. Wir sind einigermaßen verstört. Was macht der Herr in Landestracht aus South Dakota oder Montana in der hannoverschen Fußgängerzone?

Der Mann rührt sich nicht, nur ein Regenguss lässt ihnen einen Schritt zurück unter das Vordach des Geschäfts treten. Des Schuhgeschäfts. Paula kapiert als Erste. Der Mann ist lebendige Werbung. Für die Schuhmarke Sioux. Mara googelt schnell. Rund 170.000 Sioux gibt es noch in den USA, übersetzt bedeutet der Stammesname eine kolonialfranzösische Kurzform von „Kleine Schlange“.

Wir sind empört, echt jetzt? In Zeiten kultureller Aneignung, in denen sich keine Vorschulkinder mehr vorbehaltlos nach Vorbildern aus dem Wilden Westen verkleiden dürfen, sollte kein ausgewachsener Mann im Indianerkostüm vor einem renommierten Schuhladen für Leisetreter werben. Sehr erniedrigend und wirklich total aus der Zeit gefallen, einfach drüber.

Carola möchte am liebsten augenblicklich irgendwelche Ordnungshüter verständigen. Oder zumindest mit der Geschäftsleitung und dem Schuhkonzern über diese untragbare Aktion sprechen. Schuhe wollen wir natürlich nicht mehr kaufen, weder hier noch sonst wo nach diesem Cancel Culture-Trauma.

Wir sind uns einig, wir müssen etwas unternehmen. Auf der Georgstraße das Image von Hannover retten oder so. Carola traut sich, spricht ihn an. Er verzieht keine Miene, zückt nur sein Smartphone und tippt irgendetwas. Als Carola zurückkommt, ist sie ein bisschen rot. Sie hätten Nummern getauscht. Der Mann sei Profi, an Kindergeburtstagen komme er gerne als Clown. Und Carola hat schon zwei Enkel. Okay, das ist eine Option. Aber mit der indianischen Schuhwerbung, da sind die Verantwortlichen echt zu weit gegangen. Und Mokassins sind sowieso out.

