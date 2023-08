﻿„Lüttje Lage“: Der Zucker und sein Seelenleben

Hannover. Ich war am Sonnabend früh aufgestanden. Um 7.03 Uhr deckte ich den Frühstückstisch. Ich holte Brötchen und spülte Geschirr. Dann wischte ich feucht durch und mähte den Rasen. Anschließend reparierte ich das Auto, schnitt Sträucher, hängte Wäsche auf, hackte ein paar Klafter Holz, grub den Garten um und strich das Haus neu. Ich wollte gerade einen drei Meter hohen Erdwall ums Grundstück aufschütten, als um 7.29 Uhr plötzlich mein Handy bingte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine meiner Töchter hatte sich in den sechswöchigen Sommerferien mal so richtig in die Hausarbeit eingebracht und den Küchenschrank aufgeräumt. Jetzt musste sie die bittere Erfahrung machen, dass menschengemachte Ordnung nicht ewig währt. Sie hatte darauf eine Nachricht an alle Familienmitglieder geschickt. Einen Text mit vielen Ausrufezeichen. Aus jeder Zeile troff Empörung.

„Es war für mich wie ein Schlag ins Gesicht, als ich gerade den Schrank öffnete, der einst so schön aufgeräumt wurde, und das auch noch ehrenamtlich!“, schrieb sie. Ich bemerkte, dass sie mit der Wendung „aufgeräumt wurde“ ein grammatisches Passiv gewählt hatte, um das egoistische Wörtchen „ich“ zu vermeiden, das so gar nicht zum selbstlosen ehrenamtlichen Einsatz passt.

„Dieses respektlose und grobe Reinstellen von armen Gegenständen, die sich nicht dagegen wehren können, ist voll fies!“, schrieb sie weiter. „Das Olivenöl stand in der falschen Etage, und der Zucker wurde lieblos irgendwo draufgelegt, als hätte er gar keine Gefühle! Ich kann so nicht mehr weitermachen und bitte um mehr Respekt den Lebensmitteln gegenüber!!!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun ist ja bekannt, dass die junge Generation heute viel achtsamer, gerechter und sensibler ist als wir groben, grauen Klötze. Besonders, wenn es um ihre eigenen Befindlichkeiten geht. Dass wir neuerdings aber auch den Gefühlen des Zuckers mit Empfindsamkeit begegnen sollen, rührte mich dann doch. Ich griff zum Handy.

„Ich kann dich so gut verstehen“, tippte ich, „lasst uns alle gemeinsam darüber reden.“ Vielleicht gibt meine Tochter in dem Gespräch ja zu, dass sie vor allem ihre eigene Arbeit missachtet sieht. Dann gestehe ich im Gegenzug, dass ich mir das frisch gestrichene Haus nur ausgedacht habe.

Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie.

HAZ